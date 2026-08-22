به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار استقلال و سپاهان در هفته سوم لیگ برتر که ساعت 19:30 در ورزشگاه شهدای شهر قداس برگزار می شود، اظهار داشت: بازی فردا یک دیدار خاص است. اگر قرار است از این مسابقه امتیاز بگیریم، باید منضبط و جدی باشیم. مقابل سپاهان باید درصد اشتباهاتمان پایین باشد، به‌خصوص در خط دفاع.

سرمربی استقلال ادامه داد: برای همه بازیکنانی که در گذشته و اکنون برای استقلال زحمت کشیده‌اند، احترام قائل هستیم. اگر می‌خواهیم نشان دهیم که اهداف بزرگی داریم، نباید چنین بازی‌هایی را از دست بدهیم.

وی ادامه داد: همه بازیکنان برای من قابل احترام هستند و پوشیدن پیراهن استقلال افتخار بزرگی است. همه بازیکنان باید برای استقلال تلاش کنند.

سرمربی استقلال درباره تصمیم خود برای نیمکت‌نشینی علیرضا کوشکی مقابل سپاهان گفت: کوشکی فردا نیمکت‌نشین خواهد بود. او در دیدار گذشته رفتار ناپسندی داشت و نظم باید بخشی از یک تیم باشد. در هفته‌های آینده بازی‌های سخت‌تری خواهیم داشت و باید با نظم و انضباط، روحیه تیمی را افزایش دهیم.

بختیاری‌زاده درباره شرایط تیم امید استقلال نیز گفت: در مورد تیم امید صحبتی ندارم و تمام فکر و ذکر من بازی با سپاهان است.



وی در خصوص برنامه تاکتیکی استقلال برای این دیدار عنوان کرد: ما فوتبال خودمان را بازی می‌کنیم و بر اساس آنالیزی که انجام داده‌ایم، برنامه‌های خود را اجرا خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم در هر بازی قوی‌تر باشیم. همه تیم‌ها برنامه و تاکتیک دارند و بخش مهم این است که توانایی اجرای تاکتیک را در زمین مسابقه داشته باشیم.



سرمربی استقلال افزود: تلاش می‌کنیم فوتبال خودمان را به سپاهان دیکته کنیم. می‌دانیم سپاهان تیم قدرتمندی است و هر بازی شرایط خاص خودش را دارد، اما ما باید استراتژی خودمان را دنبال کنیم و به دنبال ضربه زدن به سپاهان باشیم.



بختیاری‌زاده درباره گلزنی محمدرضا آزادی در دیدار برابر نساجی و واکنش بازیکنان استقلال به این گل گفت: ما بازیکنی را بابت گل زدن تشویق نمی‌کنیم، چون همه ما گل زده‌ایم و همه با هم پیروز شده‌ایم.



وی با تأکید بر اهمیت احترام و رفتار حرفه‌ای در فوتبال اظهار داشت: ادب و احترام متقابل در استقلال و فوتبال بسیار مهم است و من همیشه آن را رعایت کرده‌ام. در بازی با نساجی نیز قصد بی‌احترامی به اصحاب رسانه را نداشتم. برای اینکه به مربی خارجی خود، اوزجان بیزاتی، فرصت صحبت بدهم، از او خواستم در نشست خبری حاضر شود. خبرنگاران قائمشهری هم فکر می‌کنم به دلیل شکست تیمشان نشست را ترک کردند.



سرمربی استقلال در ادامه با اشاره به اهمیت رفتار حرفه‌ای بازیکنان گفت: رفتار حرفه‌ای به همه بازیکنان کمک می‌کند. اگر تیمی خط حمله خوبی دارد، مطمئناً خط دفاعی خوبی هم داشته است. من تمام تلاشم را کردم تا به بازیکنانی مانند عارف آقاسی، سامان فلاح و دیگر بازیکنان روحیه بدهم و ما باید در عمل نشان دهیم که همه برای استقلال تلاش می‌کنند.



بختیاری‌زاده در پایان درباره اهمیت اتحاد و همدلی در استقلال خاطرنشان کرد: زمانی که محمدرضا آزادی مقابل نساجی گل زد، از این خوشحال شدم که بازیکنان روی نیمکت نیز به اندازه خود آزادی از پیروزی استقلال خوشحال شدند. با اخم کردن و ناراحتی چیزی درست نمی‌شود. من به بازیکنان و کاپیتان‌های خود، از حبیب گرفته تا نوک خط حمله، ایمان دارم و اتحاد و همدلی باید در هر بازی بیشتر شود.