طالبی: استان کرمان به رتبه دوازدهم اشتغال کشور رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی چالشهای زیرساختی بازار کار استان کرمان با اشاره به طرح تحول ارزیابی و پایش فضای کسبوکار در کشور گفت: در ارزیابی فعلی فضای کسبوکار، روند مشخصی مشاهده نمیکنیم و رتبهبندی استانها در دورههای مختلف تغییرات قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به روند بهبود شاخصهای اشتغال استان اظهار کرد: کرمان در زمستان سال گذشته رتبه سیزدهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود و این جایگاه در بهار ۱۴۰۵ با ثبت نرخ بیکاری ۸ درصدی، به رتبه دوازدهم کشور ارتقا یافت.
وی تأکید کرد: روند نرخ بیکاری استان مشخص است، اما این روند در ارزیابی فضای کسبوکار مشاهده نمیشود.
طالبی، اجرای پلتفرم پایش وضعیت کسبوکار را برای استان کرمان مورد حمایت قرار داد و گفت: این پلتفرم میتواند در شناسایی نقاط نیازمند مداخله، حمایت و تأمین تسهیلات و همچنین ارائه هشدارهای لازم برای بهبود فضای کسبوکار استان مؤثر باشد.
وی درباره مهارتآموزی نیز گفت: استان کرمان نیازمند آموزش نیروهای ماهر برای قرار گرفتن در فضای مستعد اشتغال است.
وی ظرفیتهای اقتصادی استان در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، گردشگری، اقتصاد دانشبنیان و اصناف مختلف و همچنین وجود بنگاههای بزرگ اقتصادی را از زمینههای نیاز به نیروی کار ماهر عنوان کرد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای صنعت، کشاورزی هوشمند، اقتصاد دانشبنیان و گردشگری، برخورداری از نیروی انسانی ماهر را از الزامات توسعه این بخشها دانست و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی برای پیگیری جدی و هدفمند موضوع مهارتآموزی در استان تأکید کرد
وی با اشاره به مصوبه شورای راهبردی و راهاندازی صندوق حمایت از مهارت در استان اظهار کرد: از مشارکت اتاق بازرگانی استان و پذیرش نقش محوری این مجموعه در پیشبرد برنامههای مهارتآموزی استقبال میکنیم.
طالبی، همچنین به وجود کارگروه توسعه مهارت ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان اشاره کرد و آن را ساختاری قانونی برای پیگیری موضوعات مرتبط با مهارت دانست.
استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد: با ورود اتاق بازرگانی استان و تعامل دستگاههای ذیربط، فرایند مناسبی برای استفاده از اقدامات دستگاهها و بخش خصوصی در راستای تقویت مراکز آموزش فنی و حرفهای و دورههای آموزشی این حوزه شکل بگیرد.
وی همچنین حضور آموزشگاههای فنی و حرفهای و برگزاری جلسات با معلمان کارآفرینی را مؤثر دانست و گفت: اتفاقاتی از این دست میتواند تضمین مناسبی برای آینده اشتغال در استان باشد.
استاندار کرمان درباره دهکده امید و زندگی نیز گفت: این طرح حاصل همراهی مجموعههای مختلف در استان کرمان است و مراحل نهایی آمادهسازی و آغاز فعالیت خود را طی میکند.
طالبی، در ادامه با اشاره به صنعت فرش گفت: تعمیرات مرکز موزه ملی فرش بهزودی آغاز شده و این اقدام با تأمین اعتبار از سوی مجموعه ایمیدرو دنبال میشود.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه صنعت فرش دستباف در استان کرمان، بهویژه در شهرستانهایی که از گذشته در این حوزه فعالیت داشتهاند، خبر داد.
وی درباره مشوقهای صنفی مورد نیاز برای توسعه طرح استادشاگردی نیز گفت: پیشنهادهای مرتبط با مسائل استانی باید در استان ارائه و پیگیری شود و موارد نیازمند تغییر ضوابط قانونی یا آییننامههای ملی نیز میتواند به مرکز پیشنهاد شود.
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