آغاز بروز آلزایمر در سن 50 تا 60 سالگی

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم دستجردی افزود: با افزایش سن همه ارگان های بدن به مرور زمان دچار افت عملکرد می‌شوند و به طبع همان طور که پوست، قلب و دستگاه تنفس دچار افت می‌شود، مغز هم از این قائده مستثنی نیست.



دستجردی ادامه داد:‌ افت عملکرد مغز و افزایش سن یک امر اجتناب ناپذیر است اما با انجام یک سری اقدامات، مسیر آن را می‌توان کندتر کرد چرا که نمی‌توانیم به طور کامل از بیماری که شروع شده جلوگیری کنیم ولی با استفاده از داروها و اقدامات دیگر می توان از بروز این اختلال جلوگیری و مغز و ذهن را فعال و پویاتر نگه داریم.

وی داشتن تغذیه مناسب مثل مصرف سبزیجات و میوه جات که دارای آنتی اکسیدان هستند به خصوص اسفناج، کلم بروکلی، کاهو، توت فرنگی و‌ انگور در سنین جوانی را در جلوگیری از افت عملکرد مغز بسیار موثر دانست.

این متخصص اعصاب و روان همچنین افزود: مصرف ماهی،‌ ویتامین‌ها به خصوص ویتامین E ، مصرف مناسب چای و قهوه کمک زیادی به جلوگیری از این بیماری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ورزش ذهن و تمریناتی که به افزایش تمرکز کمک می‌کند مانند حل جدول، بازی شطرنج، حل معما، یادآوری یک خاطره از سال های گذشته از بروز این بیماری جلوگیری می‌کند.

این روانپزشک یادآور شد: تحقیقات ثابت کرده است که در افرادی که زمینه ژنتیک برای ابتلا به بیماری آلزایمر دارند، مصرف سیگار این موضوع را تشدید می‌کند بنابراین عدم مصرف سیگار و دیگر مواد مخدر ‌می‌ تواند از بوجود آمدن این بیماری پیشگیری کند.