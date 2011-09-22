تیم فولاد ماهان راهی شلمچه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان که برای بازی با تیم حفاری خوزستان به اهواز سفر کرده بود برای بازدید از مناطق عملیاتی به شلمچه رفت.



در این بازدید محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان، کادر فنی و بازیکنان تیم فولاد ماهان حضور داشتند که از مناطق عملیاتی شلمچه، کربلای 4 و 5 و همچنین موزه خرمشهر دیدن کردند.



حسین افضلی سرمربی تیم فولاد ماهان پس از این بازدید گفت: در ابتدا باید هفته دفاع مقدس را به همه خانواده های شهدا و جانبازان تبریک بگویم چرا که اگر خون شهدا نبود هرگز ما در آرامش خاطر زندگی نمی کردیم.

وی ادامه داد:من برای اولین بار به اینجا آمدم و هرگز تصور نمی کردم که این چنین تحت تاثیر این فضای معنوی قرار بگیرم. امیدوارم بتوانیم همچون رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برای کشورمان ایران افتخار آفرینی کنیم.

این سفر معنوی به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای اهداف فرهنگی این باشگاه صورت پذیرفت.