توجه به ورزش در مدارس قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور صبح یکشنبه در مراسم نواختن زنگ مهر، بصیرت و مقاومت که با حضور حجت الاسلام محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران استان در دبیرستان شاهد جواد الائمه (ع) برگزار شد، با تاکید بر تقویت روحیه نشاط و بالندگی در محیط‌های علمی اظهار داشت: توجه به امر ورزش در مدارس قم باید مورد عنایت باشد.



وی تصریح کرد: نشاط و شادابی باید در بدنه دانش آموزان ما تزریق شود و اگر این مسیر گردد آثار و ثمرات آن خیلی زود روشن می‌شود.



محیط‌های آموزشی باید فضای تبادل نظر و بحث علمی باشد



موسی‌پور افزود: همچنین محیط‌های آموزشی ما باید محیط تبادل نظر و گفت و شنودهای علمی باشد و دانش آموزان باید در درس و بحث مشارکت بیشتری کنند و این مهم با تحول در نظام آموزش و پرورش محقق می‌شود که البته برنامه ریزی و امکانات و ابزار خاص خود را می‌طلبد.



وی گفت: در صورت اجرایی شدن این امور، مدارس ما به کانون جوشان و بالنده علمی تبدیل می‌شود.



استاندار قم در ادامه به راه‌های موفقیت دانش آموزان در راه کسب علم و دانش اشاره کرد و بیان داشت: داشتن برنامه و غنیمت شمردن فرصت‌ها، نظم که راه پیشرفت را هموار‌تر می‌کند، تلاش، کوشش و پشتکار و توجه به عبادت و توسل به خدا از راه‌های توفیق در این راه است.



کمال انسان در گرو کسب رتبه‌های علمی است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اسلام بیشترین بها را به کسب علم و دانش داده و این موضوع ما را تشویق به راه پیش رو می‌نماید، تصریح کرد: ارزش آدمی به علم و دانش اوست و کمال انسان در گرو کسب رتبه‌های علمی است.



موسی‌پور ادامه داد: اما این قداست و ارزشی که اسلام برای علم قائل است تنها برای علوم دینی نیست بلکه‌‌ همان گونه که از روایات برمی آید منظور علم نافع است و همه علوم انسان را به سمت علوم دینی و الهی راهنمایی می‌کند.



وی همچنین به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: اگر امروز بستری آماده شده تا ۱۲ میلیون دانش آموز در بیش از ۹۰ هزار واحد آموزشی در کشور کار ارزشمند تعلیم را آغاز کنند به خاطر رشادت‌های مردانی است که در دوران دفاع مقدس برای اعتلای ایران، جان خود را به کف گرفتند و خونشان را نثار کردند.



استاندار قم با اشاره به رتبه نخست کشور در جهش علمی در سطح دنیا، یادآور شد: این وظیفه نسل نوجوان و جوان کشور را برای شتاب بخشیدن به این پیشرفت علمی سنگین‌تر می‌کند تا با برنامه ریزی و مجاهدت این سرعت رشد را افزایش دهند.



لازم به ذکر است، در حاشیه این مراسم استاندار قم از نمایشگاه عکس شهدای دوران دفاع مقدس که در دبیرستان شاهد حضرت جوادالائمه (ع) بر پا شده بود بازدید و با نثار گل به این شهدا ادای احترام کرد.