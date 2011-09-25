ادارات گلستان برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن همکاری کامل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی عصر یکشنبه در جمع مسئولان گرگان افزود: برابر حکم ریاست جمهوری تمامی وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی موظفند تمامی امکانات و ظرفیت های موجود را در اختیار مدیران اجرایی طرح سرشماری قرار دهند.

مدیرکل آمار استان گلستان گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از 2 آبان تا 22 آبان در سراسر کشور برگزار می شود، امیدواریم با همت و تلاش تمامی مسئولان و استفاده از ظرفیت های استان و شهرستان جزو برترین ها باشیم.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری تأکید بسیار بر سرشماری دقیق و درست دارند، زیرا اساس تمام برنامه ریزی ها آمار دقیق است.

عابدی گفت: سرشماری آمار از سال 1335 انجام شده و تا به امروز شش مرحله از سرشماری را پشت سر گذاشتیم.

مدیرکل آمار گلستان بیان داشت: تا سال 85 هر 10 سال این سرشماری برگزار می شد اما بنا به دستور رئیس جمهور و با توجه به اهمیت آمار از این به بعد هر پنج سال سرشماری انجام می گیرد.