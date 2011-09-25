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۳ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۱

عابدی:

ادارات گلستان برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن همکاری کامل کنند

ادارات گلستان برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن همکاری کامل کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار گلستان گفت: سرشماری و آمارگیری نفوس و مسکن بزرگترین و جامع ترین سرشماری است و ادارات برای اجرای این طرح همکاری کاملی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی عصر یکشنبه در جمع مسئولان گرگان افزود: برابر حکم ریاست جمهوری تمامی وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی موظفند تمامی امکانات و ظرفیت های موجود را در اختیار مدیران اجرایی طرح سرشماری قرار دهند.

مدیرکل آمار استان گلستان گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از 2 آبان تا 22 آبان در سراسر کشور برگزار می شود، امیدواریم با همت و تلاش تمامی مسئولان و استفاده از ظرفیت های استان و شهرستان جزو برترین ها باشیم.
 
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری  اظهار داشت: مقام معظم رهبری تأکید بسیار بر سرشماری دقیق و درست دارند، زیرا اساس تمام برنامه ریزی ها آمار دقیق است.
 
عابدی گفت: سرشماری آمار از سال 1335 انجام شده و تا به امروز شش مرحله از سرشماری را پشت سر گذاشتیم.
 
مدیرکل آمار گلستان بیان داشت: تا سال 85 هر 10 سال این سرشماری برگزار می شد اما بنا به دستور رئیس جمهور و با توجه به اهمیت آمار از این به بعد هر پنج سال سرشماری انجام می گیرد.
کد مطلب 1416457

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