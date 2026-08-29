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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۶

درخواست مردم اسپانیا برای قطع روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی +فیلم

درخواست مردم اسپانیا برای قطع روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی +فیلم

هزاران نفر از ساکنان شهر مالاگا در جنوب اسپانیا با برگزاری تظاهرات گسترده در مرکز شهر، حمایت قاطع خود را از مردم فلسطین اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اسپانیایی «دیاریوسور»، تظاهرکنندگان در این تجمع، با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعارهایی نظیر «این جنگ نیست، نسل‌کشی است» و «فلسطین پیروز خواهد شد»، بر ضرورت اعمال تحریم تسلیحاتی کامل علیه رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

علاوه بر این، معترضان خواستار قطع کامل روابط دیپلماتیک و اقتصادی اسپانیا با رژیم صهیونیستی شدند.

در جریان این تجمع، شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی با پیام‌هایی همچون «به نسل‌کشی پایان دهید» و «به تجارت اسلحه با اسرائیل پایان دهید» را در دست داشتند.

بر اساس گزارش منتشر شده، در این تظاهرات گروه‌های اجتماعی مختلف و سازمان‌های گوناگون، از جمله احزاب سیاسی چپگرا نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6930784

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