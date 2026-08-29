درخواست مردم اسپانیا برای قطع روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اسپانیایی «دیاریوسور»، تظاهرکنندگان در این تجمع، با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و سر دادن شعارهایی نظیر «این جنگ نیست، نسلکشی است» و «فلسطین پیروز خواهد شد»، بر ضرورت اعمال تحریم تسلیحاتی کامل علیه رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
علاوه بر این، معترضان خواستار قطع کامل روابط دیپلماتیک و اقتصادی اسپانیا با رژیم صهیونیستی شدند.
در جریان این تجمع، شرکتکنندگان پلاکاردهایی با پیامهایی همچون «به نسلکشی پایان دهید» و «به تجارت اسلحه با اسرائیل پایان دهید» را در دست داشتند.
بر اساس گزارش منتشر شده، در این تظاهرات گروههای اجتماعی مختلف و سازمانهای گوناگون، از جمله احزاب سیاسی چپگرا نیز حضور داشتند.
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