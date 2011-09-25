ایران با پیروزی برابر پاکستان صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز نخست مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امشب تیم ملی والیبال ایران در دیدار برابر پاکستان که در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شد در سه گیم متوالی و با نتایج 25 بر 18، 25 بر 14 و 25 بر 11 حریف خود را شکست داد.

پاکستان دیدار امشب را هجومی و با سرعت آغاز کرد اما عملکرد این تیم در ادامه بازی باعث شد تیم ملی ایران در این بازی به نسبت سه دیدار گذشته بازی روان تری را ارائه دهد و حتی این موقعیت برای خولیو ولاسکو ایجاد شد تا به غیر از جواد محمدی نژاد از سایر بازیکنان ایران استفاده کند.

ملی پوشان ایران در دیدار برابر پاکستان و به هنگام نواختن سرویس خطاهای کمتری را نسبت به سه دیدار گذشته مرتکب شدند و با تکیه بر دفاع بخصوص دفاع روی تور امتیاز لازم برای پیروزی 3 بر صفر را بدست آوردند.

تیم ملی والیبال ایران که به واسطه پیروزی برابر هند مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا را با صدرنشینی در گروه E آغاز کرده بود با کسب پیروزی امشب موقعیت خود را تثبیت کرد. تیم ایران فردا به مصاف ژاپن می رود.