۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۰۸

اختصاصی مهر/

خریداری نسخه‌ای منحصر به فرد از «گنج الگنج» شاذانی نیشابوری

تنها نسخه کامل موجود از کتاب «گنج الگنج» در جهان که تالیف «ابوالقاسم شاذانی نیشابوری» است و قدمتش به 301 سال قبل می‌گردد، از سوی اداره‌کل نسخ خطی کتابخانه ملی خریداری شد.

فتح‌الله کشاورز مدیرکل نسخ خطی کتابخانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ما این نسخه خطی منحصر به فرد را دو هفته پیش خریداری کردیم و در حال حاضر با شماره ثبت 33894 در کتابخانه ملی نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این نسخه خطی افزود: با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که به جز یک نسخه ناقص که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود، هیچ نسخه دیگری از کتاب «گنج الگنج» در جهان وجود ندارد.

این مسئول در کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: این کتاب در سال 1031 هجری قمری توسط «ابوالقاسم شاذانی نیشابوری» که به احتمال زیاد ساکن شبه قاره هند بوده است، در 30 فصل و در 329 ورق به سفارش یکی از شخصیت‌های شبه قاره به نام «آقا حپو» نوشته شده است.

کشاورز اضافه کرد: کاتب «گنج الگنج» شخصی به نام «یارمحمد» از شبه قاره بوده که آن را به فارسی نوشته است.

وی گفت: «گنج الگنج» در موضوعات متنوعی نوشته شده است؛ از ادبیات فارسی رفته تا عرفان و فقه. اهمیت آن هم در ابتدا به منحصر به فرد بودن آن و سپس به قدمت قابل توجهش برمی‌گردد. این کتاب مهذب که دارای صفحات مجدول است، دارای مهر مدور به شیوه مهرهای شبه قاره در آن زمان است.

مدیرکل نسخ خطی کتابخانه ملی بدون اعلام مبلغ پرداخت شده برای این نسخه خطی منحصر به فرد، گفت: خوشبختانه شهروندی که ما این نسخه را از او خریداری کردیم، در نگهداری از آن خوب عمل کرده و این کتاب در حال حاضر در بخش خطی کتابخانه ملی نگهداری می‌شود.

