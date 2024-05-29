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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۲

معاون بازرسی صمت هرمزگان خبر داد؛

آغاز طرح برخورد قانونی با برگزاری حراجی‌های بدون مجوز

آغاز طرح برخورد قانونی با برگزاری حراجی‌های بدون مجوز

بندرعباس- معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از آغاز اجرای طرح برخورد با برگزار کنندگان حراج غیر قانونی و فاقد مجوز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش اظهار کرد: بر اساس بخشنامه سازمان حمایت مبنی بر برخورد با هرگونه بی نظمی در ارائه کالا و خدمات به مصرف کنندگان و جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی از سوی برخی از صنوف، تمامی واحدهایی که اقدام به برگزاری حراج کالا می‌کنند باید اسناد خرید و قیمت فروش کالای مورد حراج را به اتحادیه‌های مربوطه اعلام کنند و پس از بررسی مجوزهای لازم به همراه لیست کالاهای عرضه شده که به تأیید اتحادیه رسیده باشد، مجوز لازم را دریافت کنند.

وی افزود: از همه فعالان اقتصادی و کسبه می‌خواهیم که نسبت به رعایت قوانین مختلف صنفی از جمله درج قیمت صدور، ارائه فاکتور و رعایت سودهای مصوب اقدام کنند.

پیروی منش افزود: واحدهای صنفی که اقدام به حراج غیرقانونی می‌کنند، مورد رصد و پایش بازرسان قرار می‌گیرند و چنانچه مجوز اتحادیه ذیربط را نداشته باشند پرونده‌ی آن‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت هرمزگان در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند با اعلام به سامانه تلفنی ۱۲۴ ما را در رصد بازار همیاری کنند.

کد مطلب 6122087

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