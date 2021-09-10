ذخیره بیش از هزارنسخه خطی در مسجد «جمعه» هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از « timesofindia»،مسجد قدیمی و تاریخی جمعه در هند که در سال ۱۷۷۴ میلادی ساخته شده است دارای یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه های جهان است.

کتابخانه این مسجد که دارای حدود یک هزار و ۶۰۰ نسخه خطی است بسیاری از دانشمندان محقق در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

مفتی «محمد اشفق قاضی»، رئیس کتابخانه جمعه در این باره می‌گوید: این کتابخانه گنجینه‌ای است که بسیاری از از اطلاعات را در همه زمینه‌ها در اختیار علاقه مندان و دانشمندان قرار می‌دهد.

وی افزود: هیچیک از مساجد هند کتابخانه ای غنی مانند کتابخانه مسجد جمعه ندارند و حتی می‌توان گفت که در جهان نیز این کتابخانه رقبای زیادی ندارد.

نگاهی به صفحه‌های کتاب بازدیدکنندگان از این کتابخانه که در سال ۱۰۳ میلادی ساخته شده است نشان می‌دهد که این مکان تعداد بی شماری از از دانشمندان از هند و سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

در میان افرادی که تا کنون به این کتابخانه کمک کرده اند می‌توان به «مولانا یوسف خطخیطی»، دانشمند قرن بیستم اشاره کرد که علاوه بر جمع آوری نسخه‌های خطی به زبان عربی، اردو و فارسی یادداشت‌هایی هم در مورد آنها نوشته است.