سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال همدان 11 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شجاعی مهر افزود:‌ استان همدان در سالجاری 61 هزار نفر تعهد ایجاد اشتغال دارد که از این میزان شش هزار و 650 نفر معادل 11 درصد، سهم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت:‌ تاکنون با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 847 نفر،73 درصد از تعهدات سازمان جهاد کشاورزی عملی شده است.

وی یادآور شد:‌ از شش هزار و 650 نفر تعهد اشتغال بخش کشاورزی، یک هزار و 330 نفر در همدان، 399 نفر در فامنین، 998 نفر در ملایر، 598 نفر در تویسرکان، 798 نفر در نهاوند، 532 نفر در اسدآباد، 665 نفر در بهار،‌ 532 نفر در رزن و 798 نفر در کبودراهنگ بوده است.

شجاعی مهر درباره میزان اجرایی شدن این تعهدات عنوان کرد:‌ در همدان با ایجاد اشتغال برای 701 نفر، 53 درصد از تعهدات محقق شده است.

وی گفت: در شهرستانهای فامنین با 420 نفر 105 درصد، در ملایر با 627 نفر 63 درصد، در تویسرکان با 449 نفر 75 درصد، در نهاوند با 685 نفر 86 درصد، در اسدآباد با 373 نفر 70 درصد، در ‌بهار با 423 نفر 64 درصد، در ‌رزن با 592 نفر 111درصد و در کبودراهنگ با 577 نفر 72 درصد از تعهدات محقق شده است.

وی ادامه داد:‌ میزان تعهدات عملی شده در بخشهای مختلف کشاورزی به ترتیب در دام و طیور 983 نفر، عشایری 75 نفر، زراعت یک هزار و 386 نفر، باغبانی 419 نفر، حفظ نباتات 145 نفر، مکانیزاسیون 545 نفر، آب و خاک 522 نفر، شیلات 80 نفر، دامپزشکی 76 نفر، منابع طبیعی 201 نفر، صنایع تبدیلی 90 نفر، خدمات مشاوره ترویجی و آموزشی 123 نفر بوده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان همدان یادآور شد:‌ در شرکتهای تعاونی روستایی برای 161 نفر و شرکتهای تعاونی تولید 35 نفر اشتغال ایجاد شده است.