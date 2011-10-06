افزایش سالمندان ایران به10 میلیون/ وجود520 هزار ناشنوا و نیمه شنوا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به فرارسیدن روز جهانی ناشنوا و سالمند حوزه بهزیستی و رفاه در این هفته شاهد رویدادها و اخبار فراوانی بوده که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

محرومیت ناشنوایان از دریافت مستمری

رئیس جامعه معلولان ایران با اعلام اینکه مهمترین مشکل ناشنوایان نداشتن شغل است عنوان کرد متأسفانه هیچ تصمیم امیدبخشی در مورد کودکانی که دارای والدین ناشنوا هستند اتخاذ نشده و پذیرش رایگان آنها در مهدهای کودک برای والدین ناشنوای دارای فرزند سالم تبدیل به رویا شده است.

علی همت محمود نژاد گفته بود در حال حاضر 520 هزار ناشنوا و نیمه شنوا در کشور زندگی می کنند که از این تعداد فقط 120 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

وی به مشکلات ناشنوایان اشاره و گفت: متأسفانه یکی از بزرگترین مشکلات ناشنوایان در کشور اشتغال است اما کارفرمایان از به کارگیری آنان امتناع می کنند.

به گفته وی، بیشتر ناشنوایان تحت پوشش سازمان بهزیستی از دریافت مستمری ماهیانه محروم هستند. این در حالیست که ناشنوایان حق داشتن رانندگی را حتی برای امرار معاش نیز ندارند.

افزایش جمعیت سالمندی در کشور



وزیر بهداشت، افزایش جمعیت سالمندی کشور را از موفقیتهای بهداشتی کشور دانسته و عنوان کرد پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 تعداد سالمندان جامعه به 10 میلیون نفر برسد.



دکتر مرضیه وحید دستجردی گفته بود در اوایل قرن بیستم امید به زندگی در طول چرخه زندگی حدود 50 سال بوده است و تنها 4 درصد از مردم عمر بالای 60 سال داشته‌اند اما براساس برآورد و اعلام سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2020 طول عمر به 77 سال برسد و جمعیت بالای 60 سال 20 درصد از جمعیت جهان را در بر خواهد گرفت.

دستجردی معتقد است: با توجه به روند صعودی کنونی جمعیت سالمند پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 تعداد سالمندان کشور به 10 میلیون نفر یعنی حدود 10 درصد جمعیت کشور برسد و براین اساس برنامه‌ریزی برای این جمعیت اقدامی کاملا ضروری است تا سالمندان بتوانند دوران سالمندی خود را با شادی و پویایی زندگی کرده و به عنوان یک عنصر یکپارچه از جامعه تلقی شوند.

تامین 85 درصد هزینه های کهریزک توسط کمکهای مردمی



این هفته مدیر آسایشگاه کهریزک نیز به مناسبت روز جهانی سالمند خبر داد که 85 درصد هزینه های کهریزک با کمکهای مردمی تامین می شود و فقط 15 درصد آن را سازمانهای دولتی می پردازند.



به گفته محمد رضا صوفی نژاد، ماهیانه 700 تا 800 هزار تومان خرج هزینه های هر مددجو در آسایشگاه خیریه کهریزک است و سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد براساس مددجویی که به ما معرفی می کنند، هزینه پرداخت می کنند.

وی با اشاره به اینکه فقر و بی کسی شرط پذیرش سالمندان در آسایشگاه کهریزک است ، تاکید کرده بود فقط با دارا بودن این دو شرط افراد در آسایشگاه پذیرش می شوند.

اجرای طرح بیمه اجتماعی برای زنان خانه‌دار روستایی

عضو فراکسیون زنان مجلس از اجرایی شدن طرح بیمه اجتماعی برای تمامی زنان خانه‌دار روستایی کشور خبر داده و عنوان کرد که در حال حاضر تمامی زنان روستایی کشور بیمه هستند و مشکل بیمه فقط برای زنان خانه دارشهری وجود دارد.

فاطمه آلیا گفته بود در بخشی از این قانون به حمایت از زنان سرپرست خانوار و بیوه شدگان اشاره شده و بیمه این افراد در اولویت برنامه ها قرار گرفته است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد براساس این قانون باید سازمانها و نهادهای ذیربط امکان بیمه اجتماعی برای زنان خانه دار در مناطق شهری را فراهم کند و بدین منظور باید اقدامات لازم انجام شود.

150 هزار سالمند تحت پوشش بهزیستی



معاون امور توانبخشی و پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی کشوراین هفته اعلام کرد: براساس آمارهای موجود در حال حاضر 5 میلیون و 200 هزار سالمند در کشور زندگی می کنند که تمامی این افراد از بیمه درمانی برخوردارند.



مصطفی کرباسی به وجود 214 مرکز روزانه و شبانه و مراقبت در منزل سالمندان اشاره کرده و گفته بود هم اکنون 20 هزار سالمند در مراکز روزانه ، شبانه و مراقبت در منزل تحت پوشش بهزیستی نگهداری می شوند.

وی با اشاره به اینکه هزینه نگهداری هر سالمند در مراکز نگهداری شبانه روزی ماهانه بیش از 700 هزار تومان است، عنوان کرد که دولت با پرداخت یارانه به مراکز نگهداری سالمندان بیش از30 درصد هزینه نگهداری آنها را تامین می کند.

فرصت دوماهه بازنشستگان تامین اجتماعی برای انصراف از بیمه تکمیلی



رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی عنوان کرد که بازنشستگانی که نمی خواهند از بیمه تکمیلی استفاده کنند دو ماه (تا آذرماه) فرصت دارند که به دفتر کانون بازنشستگان مراجعه کنند.



علی اکبر خبازها گفته بود با توجه به مزیت های بیمه تکمیل درمان ابتدا به بازنشستگان توصیه می شود که از بیمه تکمیل درمان استفاده کنند اما افرادی نیز که نمی خواهند می توانند با مراجعه به دفتر کانون بازنشستگان انصراف خود را اعلام کنند.



وی عنوان کرده بود که بازنشستگان برای اطلاع از نحوه استفاده از بیمه تکمیلی خود با شماره های- SSO-88648601 تماس بگیرند و همچنین برای انصراف نیز می توانند با دفتر کانون بازنشستگان با شماره 66727329 تماس حاصل کنند.