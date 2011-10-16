افتتاح بیمارستان تامین اجتماعی قم همچنان نامعلوم

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع) قم، بیمارستانی منحصر به فرد است ولی نه به لحاظ تعداد تخت، تجهیزات مدرن یا امکانات فراوان، البته شاید این پروژه شامل این موارد هم باشد، اما آن چه باعث خاص شدن این بیمارستان شده، اعلام زمانهای متعدد برای افتتاح و درصدهای متفاوت پیشرفت کار در روند اجرای آن است.



کلنگ ساخت این بیمارستان در سال 86 و به دست آیت الله العظمی مکارم شیرازی به زمین زده شد و از آنجایی که قم در بخش درمان با کمبودهای عدیده ای رو به رو بود، آغاز ساخت این بیمارستان بارقه امیدی در دل مردم و به خصوص بیمه شدگان قم روشن کرد که با تکمیل و تعرفه‌های مناسب آن دیگر برای درمان بیماران خود مشکل چندانی نخواهند داشت و از مراجعه به پایتخت که هزینه اضافی و اتلاف زمان را برای آنان در پی داشت، بی نیاز خواهد شد.



اما این خوشحالی چندان هم پایدار نماند چرا که شادی مردم قم کم کم در لابلای وعده و وعیدهای متعدد مسئولان، برای اعلام زمان بهره برداری از این بیمارستان گم شد و این خلف وعده ها تا جایی پیش رفت که مردم مدت هاست به این نتیجه رسیده اند که برای افتتاح این بیمارستان دیگر نباید به این وعده و اعلان زمانها دل خوش کنند.

انتقاد مردم و مسئولان از روند کند عملیات اجرای پروژه بیمارستان امام رضا(ع)



این در حالی است که تعلل ها و روند کند عملیات اجرای پروژه بیمارستان تامین اجتماعی قم که تا کنون بارها نیز مورد انتقاد مردم و مسئولان استان قرار گرفته تنها یک روی قضیه است و روی دیگر سکه وعده و وعیدهایی مبنی بر میزان درصد پیشرفت کار و زمان افتتاح پروژه است که هر چند یکبار از سوی مسئولان اداره کل تامین اجتماعی و حتی استانداری قم مطرح می شود اما تا کنون صورت عملی به خود نگرفته است.



از جمله این وعده و اظهارنظرها، اظهارنظری است که از سوی استاندار قم در آذرماه 88 و در جریان بازدید از مراحل اجرایی ساخت این بیمارستان مطرح شد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در آن زمان با بیان این که بیمارستان امام رضا (ع) یکی از بیمارستان‌های خوب و مجهز کشور در آینده‌ای نزدیک خواهد بود، میزان پیشرفت آن را 90 درصد عنوان کرد و گفت: امیدواریم این بیمارستان در نیمه اول سال آینده (یعنی نیمه اول سال 89) به بهره‌برداری رسیده و مشکلات درمانی استان قم و استان‌های همجوار را برطرف کند.



این در حالی است که محمد رضا جعفری مدیر سابق درمان تأمین اجتماعی استان قم نیز در این بازدید بر این موضوع صحه گذاشت و گفت: در حال حاضر عملیات عمرانی بیمارستان امام رضا (ع) بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



اما طولانی شدن زمان افتتاح این پروژه از نیمه اول سال 89 تا خرداد سال 90 ، استاندار قم را بر آن داشت تا در دیدار با مدیران تامین اجتماعی قم، بر ضرورت پیگیری جدی برای تکمیل این پروژه تاکید کند.

حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در آن جلسه یادآور شد: تکمیل بیمارستان امام رضا (ع) باید اولویت اول عمرانی بخش سلامت استان باشد تا هرچه سریع تر تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.



وی در ادامه ضمن انتقاد از کندی عملیات اجرایی این بیمارستان تصریح کرد: این پروژه باید طبق زمانبندی معین به اتمام می رسید اما با توجه به مشکلاتی که در خلال پروژه رخ داده هرچه سریع تر باید مراحل احداث آن تکمیل شود.



موسی پور همچنین در این جلسه با تاکید بر ضرورت تامین تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان تخصصی گفت: بیمارستان امام رضا(ع) یکی از پروژه های مهم استان قم است که با توجه به نیاز استان باید هرچه زودتر به بهره برداری برسد.



همچنین در همین تاریخ یعنی نهم خرداد ماه 90 و بر اساس اعلام سایت رسمی استانداری قم، در حالی که میزان پیشرفت پروژه بیمارستان امام رضا(ع) در آذرماه سال 88 از سوی استاندار قم 90 درصد عنوان شده بود، این بار بعد از گذشت یک سال و نیم از آن تاریخ، 85 درصد ارزیابی شد.



تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی قم نیازمند همکاری مسئولان استان است



و این بار در اظهار نظری جدید، مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در مرداد ماه سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخشی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری و بخش دیگری نیز هزینه می‌شود، اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی نیازمند پشتیبانی و حمایت مسئولان است.



سید مجتبی موسوی با بیان اینکه بنا به دلایلی ادامه ساخت بیمارستان امام رضا(ع) در قم با مشکلاتی روبر است، اظهار داشت:‌‌ با وجود اینکه این بیمارستان تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما هنوز همچنان اجرای این طرح در قم مخالفانی دارد.

وی در رابطه با مکان احداث بیمارستان تأمین اجتماعی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات خوب و مناسب به مردم بسیار اهمیت دارد، لذا مکان بیمارستان تخصصی نباید در وسط شهر باشد بدلیل اینکه دسترسی به بیمارستان با مشکلاتی همراه خواهد بود که به ارائه خدمات به مراجعین تأثیر خواهد داشت.



موسوی با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی مناسب و مطلوب به 600 هزار بیمه شده تامین اجتماعی قم برای ما بسیار اهمیت دارد، افزود: در راستای ارائه خدمات مناسب به مردم قم تلاش و کوشش کردیم تا این بیمارستان 100 تخته در زمان کوتاهی راه اندازی شود.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم با بیان این سئوال که چرا مردم قم برای درمان خود باید با هزینه بسیار به تهران سفر کنند، گفت:‌ با احداث این بیمارستان از مراجعه بیماران قمی به پایتخت جلوگیری خواهد شد و مانع از هزینه اضافی و اتلاف زمان خواهد بود.



وی در ادامه گفت: احداث بیمارستان نیازمند زیرساخت‌هایی همچون آب و برق است و اگر مسئولان استان بخواهند بیمارستان امام رضا(ع) سریع راه اندازی شود باید نسبت به تأمین مواردی همچون آب در این مکان جدیت داشته باشند.



موسوی افزود: با راه اندازی این بیمارستان بسیاری از دغدغه‌های مردم قم حل خواهد شد.

پیشرفت 80 درصدی پروژه در آخرین اظهارنظر مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم



اما در آخرین اظهار نظر همزمان با مهرماه سال جاری، که با وعده افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) قم در خرداد ماه سال 91 همراه بود، مدیر جدید درمان تامین اجتماعی استان قم، بیان داشت: این پروژه در حال حاضر 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین منابع لازم در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.



موحدی در ادامه تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی این بیمارستان بسیاری از مشکلات درمانی بیمه شدگان استان قم مرتفع خواهد شد.



به هر روی در میان این همه وعده و وعیدها و اظهارنظرهای مختلف در خصوص میزان پیشرفت کار و زمان افتتاح بیمارستان تامین اجتماعی قم، به نظر می رسد باز هم بیمه شدگان تامین اجتماعی باید راهی مراکز درمانی تهران و شهرهای دیگر که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است، بشوند.



گزارش از الهام رحیمی