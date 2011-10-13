طرح ترور سفیر عربستان یک "سناریوی هالیوودی" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، در پی ادعاهای مقامات آمریکایی در مورد کشف توطئه یک فرد ایرانی برای ترور "عادل الجبیر" سفیر عربستان در واشنگتن، رئیس پلیس فدرال این کشور چنین توطئه ای را غیرعملی دانست.

بر این اساس" رابرت مولر" رئیس FBI چنین طرحی را بیشتر شبیه سناریوهای هالیوودی ارزیابی کرد. به ادعای وی چنین سناریویی از یک جهت درست است چرا که طرح مذکور قبل از اجرا توسط FBI کشف و خنثی شده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه این خبر ادعا کرد: بر این اساس زمانی که " منصور عرب سیار" متهم اصلی این پرونده در ماه می 2011 به مکزیک رفته تا فردی وابسته به یک کارتل مواد مخدر این کشور دیدار کرده و برنامه توطئه ترور را طرح ریزی کند، در حقیقت با یکی از ماموران FBI که در این کارتل نفوذ کرده بوده، ملاقات کرده است.

بنا بر ادعای آمریکا این فرد قصد داشته با بمب گذاری در رستوران محل رفت و آمد سفیر عربستان، وی را ترور کند، اقدامی که منجر به کشته شدن دست کم 100 شهروند دیگر آمریکایی می شده است.