به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی، سرمربی مستعفی تیم فوتبال امید ایران، پس از بازگشت کاروان این تیم از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در جمع خبرنگاران درباره عملکرد تیم امید، دلایل ناکامی در صعود به مرحله بعد، شرایط آماده‌سازی تیم و تصمیم خود برای کناره‌گیری از هدایت این تیم صحبت کرد.



عبدی در ابتدای صحبت‌های خود با ابراز تأسف از عدم صعود تیم امید ایران اظهار داشت: قبل از هر چیز باید تأسف بخوریم که نتوانستیم با وجود اینکه صعود در دست خودمان بود، به مرحله بعد و مراحل بعدی برویم. اگر به عقب برگردیم و یک فیدبک بگیریم، ما بعد از دو اردوی خوب، تقریباً دو ماه بازیکنان را در اختیار نداشتیم.



وی ادامه داد: به واسطه برگزاری بازی‌های لیگ، بعضی دوستان تصور می‌کردند لیگ به خاطر تیم امید تعطیل شده است، اما متأسفانه این‌طور نبود. ما ۱۷ نفر از بازیکنان را در اختیار داشتیم و حدود دو روز در راه بودیم و تقریباً سه روز بازیکنان را در اختیار داشتیم. با ۱۵ بازیکن و سه دروازه‌بان به مسابقات رفتیم که اکثر آنها هم در پست‌های دفاعی بودند.



سرمربی مستعفی تیم امید ایران افزود: به خاطر همین شرایط، بازی اول را با احتیاط شروع کردیم و خدا را شکر توانستیم آن مسابقه را ببریم. شاید خیلی‌ها تصور می‌کردند با شرایطی که به مسابقات رفتیم، ممکن است همان بازی اول اتفاقات زیادی رخ دهد، اما خوشبختانه توانستیم آن بازی را ببریم.



عبدی درباره دیدار برابر چین گفت: در بازی با چین شاید ۸۰ درصد بازی در اختیار ما بود، اما نتوانستیم بازی را ببریم. بازی سوم اما کاملاً یک بازی غیرمتعارف بود. امتیاز در دست ما بود، گل اول را هم زدیم، اما اتفاقاتی افتاد که واقعاً نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم. خیلی بد بودیم. بچه‌ها حتی به قول معروف نجنگیدند. آنها دویدند و ما ندیدیم. شاید می‌توانستیم بهتر از این عمل کنیم.



وی تصریح کرد: تمام تبعات مسائل فنی بر عهده من است. من همیشه خودم را در مقابل همه داستان‌ها و اتفاقات و در مقابل این جوان‌ها قرار داده‌ام. اینها آینده فوتبال و آینده کشور هستند. خوب بازی کردن و خوب بازی نکردن در فوتبال ممکن است عادی باشد و هرچند این بازی مقدار زیادی غیرمتعارف بود، اما اگر صحبتی وجود دارد، من اینجا هستم و تبعات آن را به گردن می‌گیرم.



عبدی ادامه داد: شاید غمگین‌ترین و عصبانی‌ترین آدم روی زمین الان من هستم، چون کاری که برای دو سال انجام داده بودیم، در عرض دو ماه اتفاق افتاد. ما ۶۰ روز این بازیکنان را در اختیار نداشتیم. بعضی افراد در لحظات حساس، به خاطر اینکه می‌خواستند صحبت کرده باشند، در شب بازی با چین و بعد از آن، فشار روانی به تیم وارد کردند.



وی گفت: تصور می‌کنم خیلی از صحبت‌هایی که الان مطرح می‌شود، از قبل آماده شده بود تا در بازی اول اتفاق بیفتد. خدا را شکر می‌کنم که با چهار امتیاز و با شرمندگی نتوانستیم صعود کنیم. حتی اگر دو بر یک هم می‌باختیم، صعود می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.





تمام تبعات فنی را می‌پذیرم



سرمربی تیم امید ایران با تشکر از اعضای کادر فنی، بازیکنان، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اظهار داشت: فدراسیون زحمات زیادی کشید و بیانیه‌ای هم که صادر کرد، بیانیه خوبی بود، اما در بخشی از آن فراموش شده بود گفته شود این بیانیه مربوط به چهار سال گذشته بوده است. در دو ماه گذشته یعنی ۶۰ روز، ما بازیکنان را در اختیار نداشتیم.



وی افزود: بعضی از بازیکنان را فقط پنج روز در اختیار گرفتیم. قرار بود دهم ماه آنها را تحویل بگیریم تا دو هفته اردو داشته باشیم و بازیکنان هماهنگ‌تر و آماده‌تر شوند. بازی کردن در باشگاه یک بحث است، اما تیم ملی کاملاً متفاوت است. شما هر دو روز یک بار بازی دارید و باید بتوانید از تمام بازیکنان استفاده کنید.



عبدی ادامه داد: بعضی بازیکنان دقیقاً روز بعد از بازی به ما رسیدند. بعضی از آنها یک روز قبل آمدند و حتی یکی از بازیکنان اصلاً به اردو نرسید. آقای قندی‌پور اصلاً در اختیار ما قرار نگرفت. این در حالی است که امروز ما حدود ۳۰ ساعت در راه بودیم و اگر این اتفاق برعکس رخ می‌داد، طبیعی بود که خستگی روی بازیکنان تأثیر بگذارد.



وی با انتقاد از برخی برداشت‌ها درباره زمان در اختیار گذاشتن بازیکنان گفت: بعضی مربیان می‌گویند فیفا فقط اجازه می‌دهد بازیکنان در یک زمان مشخص در اختیار تیم ملی قرار بگیرند، در حالی که بازی‌های ما دقیقاً ۱۰ روز زودتر از تاریخ فیفادی برگزار شد. فیفادی بیست‌ونهم بود، اما اولین بازی ما بیست‌وپنجم برگزار شد. این اتفاق نشان می‌دهد که مقررات و برنامه مسابقات به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.



کره شمالی در تمام رده‌ها خوب کار می‌کند



عبدی درباره تیم کره شمالی نیز گفت: بازیکنان کره شمالی حتی در ترنسفرمارکت ارزش‌گذاری نشده‌اند، اما ما یک بازیکن داریم که از کل تیم کره شمالی باارزش‌تر است. اگر بازیکنان ما حتی دو روز هم در اختیار تیم ملی بودند، باید حداقل مقابل کره شمالی کار را درمی‌آوردند.



وی افزود: کره شمالی در تمام رده‌ها بسیار خوب کار می‌کند. چون بسته است و بازیکنانش از داخل کشور خودشان هستند، زمان زیادی در اختیار دارند و خیلی سریع و خوب فوتبال بازی می‌کنند. اما این قابل بحث نیست. ما بازیکنان بسیار خوبی داشتیم.



سرمربی تیم امید ایران خاطرنشان کرد: در آن بازی تصور کنید ما اصلاً نتوانستیم کاری انجام دهیم. به عنوان کادر فنی، همین بازیکنانی که آنجا باید بازی می‌کردند و بازی هم کردند، فقط کافی بود بدوند، بازی را حفظ کنند، در دفاع جمع شوند، فشار بیاورند و در حمله باز شوند.



عبدی گفت: من نمی‌خواهم وارد این اتفاق غیرمتعارف شوم. همه بازی را دیدند و خودمان هم دیدیم. ناراحت‌ترین و عصبانی‌ترین آدمی که ممکن است وجود داشته باشد، من هستم و کادرم هم همین شرایط را دارد. ما حتی با شکست دو بر یک هم صعود می‌کردیم؛ یعنی با یک گل اختلاف هم می‌توانستیم صعود کنیم، اما دقیقاً چیزی که نباید اتفاق می‌افتاد، رخ داد.





خودم را سپر بازیکنان می‌کنم



وی ادامه داد: تنها کاری که الان می‌توانیم برای این جوان‌ها انجام دهیم این است که خودمان را سپر کنیم و اجازه ندهیم اتفاقی برای آنها بیفتد. این بازیکنان آینده فوتبال کشور هستند.



عبدی درباره عملکرد بازیکنان نیز گفت: اگر هر اتفاقی آنجا افتاده، اگر ندویدن بوده، تقصیر من است. اگر تکل نزدم، باید من تکل می‌زدم. اگر شوت زدند، باید من جلوی آن را می‌گرفتم. در هر صورت تمام تبعات را من می‌پذیرم.



حدود ۵۰ بازیکن به تیم ملی معرفی کردم



سرمربی مستعفی تیم امید اظهار داشت: تمام تلاشم را در این چند سال انجام دادم و حدود ۵۰ بازیکن به تیم‌های ملی معرفی کردم. امروز وقتی به ترنسفرمارکت نگاه می‌کنید، همه آنها حضور دارند و به طور معمول کارشان را انجام می‌دهند.



وی ادامه داد: باشگاه‌ها هم حق دارند؛ آنها هزینه زیادی کرده‌اند، اما تمام تبعات این موضوع بر عهده من است. از خانواده محترمم، خانواده بزرگم، ملت ایران، خانواده همکارانم و خود همکارانم که خیلی تلاش کردند، عذرخواهی می‌کنم.



عبدی گفت: قبل از اینکه قرارداد ببندیم، می‌خواستیم استعفا بدهیم، چون اصلاً شرایط برای آمدن وجود نداشت. اما بین اینکه خودمان را انتخاب کنیم یا تیم را تنها بگذاریم، تیم را انتخاب کردیم و نخواستیم تیم تنها بماند. در جلسات آخر، حتی در آخرین روز، بحث ما همین بود که باید بین خودمان و تیم ملی یکی را انتخاب کنیم.



عبدی رسماً استعفا داد



وی افزود: در هر صورت این اتفاق افتاد. به خاطر اینکه نتوانستیم کاری را که باید انجام دهیم، انجام بدهیم، من از همین‌جا رسماً اعلام می‌کنم و دست فدراسیون فوتبال، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را باز می‌گذارم تا بتوانند تا خرداد ماه کاری را که باید انجام دهند، انجام دهند.



عبدی خاطرنشان کرد: تا خرداد ماه شرایط همین است. شما بازیکن نخواهید داشت و تمرین نخواهید داشت. ممکن است بعضی از بازیکنان را هم در اختیار شما قرار ندهند، چون تا تیرماه بازی‌ها ادامه دارد. این شرایط در سالیان گذشته و شاید دهه‌های گذشته هم وجود داشته است.



وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که تیم‌های ملی المپیک نمی‌توانند نتیجه بگیرند، همین ناهماهنگی‌ها و مشکلات برنامه‌ریزی باشد. امیدوارم تا خرداد ماه این موضوع حل شود.

روشنفکرنما نباشیم

سرمربی تیم امید در واکنش به اظهاراتی درباره نحوه انتخاب بازیکنان و همچنین انتقادهایی که مطرح شده بود، گفت: صحبت‌ها را شنیدم. آقای مرتضویان بیشتر این مسائل را به من منتقل می‌کند. بعضی‌ها می‌گویند چرا از دل باشگاه‌ها بازیکنان غیرمعروف را نبردید. ما در کمیته ملی المپیک باید یک ماه و نیم قبل اسامی را رد می‌کردیم و امکان جابه‌جایی هم اصلاً وجود نداشت.



وی افزود: ۸۵ بازیکن قبلاً معرفی شده بودند و ما از بین آن ۸۵ نفر باید ۵۰ نفر را به عنوان فهرست اولیه معرفی می‌کردیم و بعد فهرست نهایی را می‌دادیم. اگر در این مدت من هر بازیکنی را انتخاب می‌کردم، باید این سؤال را می‌پرسیدیم که آیا باشگاهی حاضر بود او را جذب کند یا نه.



عبدی تصریح کرد: من در این چند سال در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید، بازیکنانی را انتخاب کردم که بعضاً حتی باشگاه نداشتند، اما بلافاصله باشگاه‌های دیگر با آنها قرارداد بستند و پول‌های زیادی گرفتند. مثلاً شهرآبادی که باشگاه داشت، ترنسفرمارکتش ۱۲۰ میلیارد بود.



وی ادامه داد: اگر بازیکن خوبی دارید، چرا نبردید؟ اگر هم بازیکنان دیگری را می‌برید، چرا آنها را انتخاب کردید؟ این پرسش‌ها در فوتبال ما زیاد مطرح می‌شود. باید واقعیت شرایط تیم‌های ملی پایه و امید را در نظر گرفت و روشنفکرنما نباشیم.



مربی اگر زمان داشته باشد می‌تواند تیم را آماده کند



عبدی درباره مقایسه شرایط تیم امید ایران با کره شمالی گفت: مربی‌ها اگر زمان داشته باشند، می‌توانند بازیکنان را آماده کنند. من روی آن دو هفته اردو اصرار داشتم تا بتوانیم بازیکنان را حداقل در کنار هم داشته باشیم، اما این اتفاق نیفتاد.



وی افزود: چهار بازیکن بعد از اولین بازی به ما اضافه شدند. یکی از آنها یک روز قبل آمد و یکی اصلاً نیامد. رضا غندی‌پور در اختیار ما قرار نگرفت. اینها مشکلاتی بود که ما داشتیم.



سرمربی تیم امید گفت: من این موضوع را در مصاحبه‌های قبلی هم گفتم. ما سه بازی داریم، نه ۳۰ بازی. از همه خواهش کردیم کمک کنند، اما متأسفانه بعضی‌ها با ژست‌های متفاوت آمدند و تأثیر منفی گذاشتند و خواستند تیم ملی را به حاشیه ببرند. ما هم به بازیکنان گفتیم مراقب باشید این مسائل روی شما تأثیر منفی نگذارد.



هر بازیکنی را انتخاب کنیم، باشگاه‌ها سراغش می‌روند



وی در پاسخ به این موضوع که چرا بازیکنان گمنام‌تری از تیم‌های باشگاهی انتخاب نشدند، اظهار داشت: اگر امروز روز صفر بود و من هر بازیکنی را انتخاب می‌کردم، آیا باشگاهی وجود نداشت که او را ببرد و قرارداد ببندد؟ من در این چند سال هر بازیکنی را که انتخاب کردم، از تیم ملی نوجوانان گرفته تا رده‌های دیگر، خیلی سریع باشگاه دیگری سراغش آمد و قراردادهای خوبی بست.



عبدی ادامه داد: این اتفاق به این دلیل است که وقتی بازیکنی را به تیم ملی دعوت می‌کنید، باشگاه‌ها و افراد مختلف سراغ او می‌روند و این داستان دوباره شروع می‌شود. بنابراین هر انتخابی که می‌کردیم، پرسش دیگری مطرح می‌شد.





دستیارانم را خودم انتخاب کردم



وی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب دستیارانش گفت: من دستیارانم را خودم انتخاب می‌کنم. حتی در تمام شرایط، ریزترین مسائل را هم با همکارانم می‌نشینم و درباره آنها تصمیم می‌گیریم. فدراسیون در این موضوع دخالتی نداشت و حداقل در تیم ما این‌طور نبود.



عبدی درباره آنالیز کره شمالی و اینکه آیا کادر فنی ایران این تیم را به درستی آنالیز کرده بود، اظهار داشت: کره شمالی قبل از بازی با ما دو مسابقه انجام داده بود و ما هر دو بازی را دیدیم. آنها در هر دو مسابقه کاملاً بر بازی مسلط بودند. حتی مقابل امارات که ۱۰ نفره شد، از دقیقه ۶۰ به بعد همچنان مسلط بودند.



وی افزود: کافی بود همین بچه‌ها را در زمین قرار دهیم و بازی خودمان را انجام دهیم؛ مثل اینکه من و شما داریم فوتبال بازی می‌کنیم. در حالت دفاعی جمع شویم، فشار بیاوریم و در حمله باز شویم. من نمی‌خواهم درباره این بازی غیرمتعارف صحبت کنم. کارشناسان هستند و هرجا لازم باشد می‌توانم با آنها درباره تمام مسائل فنی صحبت کنم.



مردم حق دارند ناراحت باشند



سرمربی مستعفی تیم امید ایران درباره انتظارات مردم از این تیم گفت: باید قبول کنیم که مردم انتظار زیادی از تیم امید داشتند، اما من نمی‌توانم بگویم بازیکنان کم گذاشتند. این را خودشان باید توضیح دهند. من همه آنها را دوست دارم. خیلی از این بازیکنان از ۱۵ سالگی در انتظار چنین فرصتی بودند.



وی ادامه داد: تک‌تک مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور را می‌بوسم و برای همه آنها احترام خاصی قائلم. به همین دلیل ناراحت‌ترین آدم روی زمین الان من هستم، چون نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم و عصبانی‌ترین آدم روی زمین هستم که چنین بازی غیرمتعارفی اتفاق افتاد که اصلاً در شأن فوتبال ما نبود.





دیگر به نیمکت تیم ملی برنمی‌گردم



عبدی در پاسخ به پرسشی درباره آینده خود و تصمیمش برای استعفا گفت: من دیگر به نیمکت تیم ملی برنمی‌گردم. کاری که باید برای جوانان این مملکت انجام می‌دادم، انجام دادم و حالا می‌خواهم کنار خانواده‌ام باشم.



وی افزود: بازیکنان تیم امید پول‌های خوبی گرفته‌اند و حالا باید دین خودشان را ادا کنند. من آدم سخت‌گیری هستم و شاید همین مسئله باعث شده برخی صحبت‌ها درباره من مطرح شود.



سرمربی مستعفی تیم امید در واکنش به این موضوع که آیا از عملکرد خود در تیم ملی طلبکارانه صحبت کرده است، گفت: من طلبکارانه صحبت کردم؟ من فقط واقعیت‌ها را گفتم. نباید روشنفکرنما باشیم. کار کردن در تیم ملی از کار کردن در تیم‌های باشگاهی سخت‌تر است.



عبدی خاطرنشان کرد: امیدوارم نفر بعدی که جانشین من می‌شود، حداقل دو هفته قبل از شروع مسابقات تیم را در اختیار داشته باشد.



وی همچنین گفت: من قبل از امضای قرارداد با تیم امید تنها دو شرط داشتم؛ برگزاری اردو و بازی دوستانه و در اختیار گذاشتن بازیکنان. حتی گفتم شرایط کشور خوب نیست و پاداش هم نمی‌خواهم. حتی نمی‌دانم رقم قراردادم چقدر بود.



عبدی در پایان تأکید کرد: دیگر نمی‌خواهم به نیمکت تیم ملی برگردم و ترجیح می‌دهم کنار خانواده‌ام باشم. امیدوارم شرایط برای تیم امید و بازیکنان جوان بهتر شود، چرا که این بازیکنان آینده فوتبال ایران هستند.