به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه همدان با اشاره به مواضع هیئت دیپلماتیک کشورمان در نشست سالانه سازمان ملل اظهار کرد: رئیس‌جمهور در این مجمع جهانی با شجاعت به موضوع ترور ناجوانمردانه دانشمندان، فرماندهان و هم‌وطنان بی‌گناه و نیز فجایع انسانی در نوار غزه پرداخت و دیدگاه‌های مبنایی جمهوری اسلامی ایران را به‌روشنی تبیین کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی همواره بزرگ‌ترین قربانی تروریسم در جهان بوده است، افزود: دفاع از تمامیت ارضی، انقلاب اسلامی و ملت رشید ایران یک حق مشروع و برگرفته از آموزه‌های دینی است و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از صیانت از آرمان‌ها و منافع ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به نسل‌کشی جاری در منطقه و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان در غزه سکوت مجامع بین‌المللی را محکوم کرد و خواستار اقدام عملی و واکنش قاطع جامعه جهانی نسبت به این جنایات شد.

آیت‌الله موسوی اصفهانی همچنین بر ضرورت پاسداری از هنجارها و ارزش‌های دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون در حوزه صیانت از ارزش‌های اسلامی و حفظ کرامت اجتماعی باید به‌صورت مستمر و در امتداد حراست از آرمان‌های انقلاب مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته دفاع مقدس این دوران را یادآور حماسه‌سازی و غیرت رزمندگان دانست و تصریح کرد: امنیت و عزت امروز کشور مرهون ایثارگری شهدا و رزمندگان است و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده رسالتی همگانی به شمار می‌رود.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت روز سرباز از نقش‌آفرینی موثر جوانان در بدنه نیروهای مسلح، سپاه، فراجا و ارتش تجلیل کرد و سربازان را ستون‌های امنیت و اقتدار پایدار کشور خواند.

وی با اشاره به پنجم مهرماه روز جهانی گردشگری اظهار کرد: ایران اسلامی و استان همدان دارای غنای فرهنگی، تاریخی و طبیعی بی‌نظیری هستند و موزه‌های دفاع مقدس می‌توانند بستری ارزشمند برای جهاد تبیین و روایت‌گری حقایق جنگ تحمیلی و جنایات استکبار علیه ملت ایران به گردشگران داخلی و خارجی باشند.

آیت الله موسوی اصفهانی همچنین با تجلیل از ایثارگری‌های پرسنل خدوم آتش‌نشانی به‌مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی از مجاهدت‌های بی‌وقفه آنها در نجات جان و مال شهروندان قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به روز جهانی سالمندان تکریم بزرگان را از ضروریات اخلاقی و دینی جامعه برشمرد و یادآور شد: احسان به والدین و سالمندان از موکدترین دستورات اسلامی است و بی‌مهری به این قشر آثار زیانباری در پی دارد.

امام جمعه موقت همدان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به‌ویژه شهیدان محسن دلاوری و امیرحسنی حصار برای این شهیدان گرانقدر علو درجات مسئلت کرد و با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تجلیل از جایگاه فقاهت و مرجعیت را ستود.