به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کریمی، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راه‌اندازی قطار مستقیم ورامین به مشهد یکی از مطالبات دیرینه مردم ورامین بود که با برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین حرکت آن از ورامین آغاز شد.

وی افزود: با راه‌اندازی این قطار، مردم ورامین می‌توانند بدون مراجعه به ایستگاه مرکزی تهران، سفر ریلی خود به مشهد مقدس را از ورامین آغاز کنند.

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: کاهش تردد خودروهای شخصی مردم ورامین به تهران برای استفاده از قطارهای مشهد و سبک‌سازی بار ترافیکی شبکه ریلی از دیگر اهداف راه‌اندازی این قطار است.

کریمی گفت: برای تداوم پایدار این خدمت، تأمین الزامات فنی و خدمات ایستگاهی با همکاری مسئولان شهرستان، فرماندار، شهردار و مدیرکل راه‌آهن تهران ضروری است.

وی با اشاره به برنامه راه‌آهن برای توسعه خدمات ریلی در شهرهای پیرامونی تهران بیان کرد: انتقال بخشی از سفرها به شهرهای اقماری و پیرامونی می‌تواند در کاهش بار ترافیکی پایتخت مؤثر باشد.

معاون مسافری راه‌آهن درباره برنامه حرکت این قطار نیز گفت: قطار ورامین ـ مشهد در حال حاضر به‌صورت روزانه حرکت خواهد کرد و در صورت استقبال مردم و تکمیل ظرفیت، تلاش می‌شود این خدمت به شکل پایدار ادامه پیدا کند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: این قطار تقدیم به مردم ورامین است و امیدواریم با استقبال مردم و همکاری مسئولان، شاهد تداوم این خدمت ریلی باشیم.