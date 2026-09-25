https://mehrnews.com/x3d8WD ۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کد مطلب 6957932 سیاست مجلس سیاست مجلس ۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف با حضور در منزل شهید لاریجانی، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد. کد مطلب 6957932 نفیسه عبدالهی کپی شد مطالب مرتبط کنایه قالیباف به بسنت: رکورد زدن بازده اوراق قرضه مبارک! ۶۰ قاب خاطره از ۱۲ سال ریاست بر خانه ملت حضور قالیباف در منزل شهیدان خادمی و نصیرزاده قالیباف: رئیسجمهور صدای قدرتمند ایران بود برچسبها شهید لاریجانی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف
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