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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف با حضور در منزل شهید لاریجانی، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

کد مطلب 6957932
نفیسه عبدالهی

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