به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازیهای آسیایی امروز (جمعه ۳ مهر) وارد روز ششم شد تا رقابت ورزشکاران در رشته های مختلف پیگیری شد.

رقابت های این روز در حالی برگزار می شود که بسیاری کشورها تا به امروز با کسب مدال وارد جدول توزیع مدال ها شده اند.

در این جدول چینی ها که از همان ساعات اولیه آغاز بازی ها روی دور مدال آوری افتادند با مجموع ۱۳۰ مدال شامل ۸۰ طلا، ۳۰ نقره و ۲۰ برنز صدرنشین مطلق به حساب می آیند.

دیگر کشورها اما فاصله ای زیاد با چینی ها دارند؛ به گونه ای که ژاپن میزبان بازی های آسیایی با ۹۱ مدال شامل ۲۰ طلا، ۳۴ نقره و ۳۷ برنز در رده دوم قرار دارد و کره جنوبی هم با ۵۱ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۳ نقره و ۲۸ برنز سوم است.

در این جدول کاروان ورزش ایران هم با ۲۰ مدال شامل ۶ طلا، ۱۰ نقره و ۴ برنز در رده ششم ایستاده است.

جدول توزیع مدال ها پیش از توزیع مدال در روز ششم بازیهای آسیایی به این شرح است: