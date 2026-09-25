به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر جمعه اعلام کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده بر روی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، جو استان کرمان از امروز (جمعه) تا پایان روز یکشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و انتظار می‌رود در این بازه زمانی، در برخی ساعات، میزان ابر پوشی افزایش یافته و وزش باد در برخی مناطق مشاهده شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های این سازمان، با آغاز هفته آینده، ناپایداری‌های جوی تقویت شده و از روز دوشنبه تا پایان هفته، احتمال بارش باران و وزش تندبادهای لحظه‌ای در اکثر مناطق استان، به‌ویژه در نواحی مرکزی و نیمه جنوبی، پیش‌بینی می‌شود.

همچنین اداره هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: از نظر تغییرات دمایی، در روزهای آتی تغییرات قابل‌توجهی در دمای هوا برای اکثر مناطق استان پیش‌بینی نمی‌شود و روند دمایی مشابه روزهای گذشته باقی خواهد ماند.