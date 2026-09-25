امام جمعه قرچک: حقیقت تقوا، یاری عملی دین خدا با دل، دست و زبان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی در خطبه اول نماز جمعه این هفته قرچک با اشاره به اهمیت تقوای الهی اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) فرمودند هر کس از تقوا فاصله بگیرد، شیفته لذت‌ها و شهوات می‌شود و در دام نفس اماره گرفتار خواهد شد.

وی افزود: نفس اماره انسان را از جبهه نور و حق به سوی تاریکی و باطل می‌کشاند و حتی ممکن است انسان‌هایی که زمانی در مسیر حق قرار داشته‌اند، به دلیل غفلت و فاصله گرفتن از تقوا، دچار انحراف شوند.

امام جمعه قرچک با اشاره به عبرت‌های تاریخ اسلام بیان کرد: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که غفلت از تقوا چگونه می‌تواند برخی افراد و حتی سرداران جان‌برکف زمان پیامبر اکرم (ص) را پس از مدتی به افرادی تبدیل کند که در برابر امام حق قرار گرفتند و در لشکر باطل حضور یافتند.

اسماعیلی تصریح کرد: حقیقت تقوا صرفاً در نماز، روزه و حج خلاصه نمی‌شود، بلکه بنا بر کلام امیرالمؤمنین (ع) در نامه به مالک اشتر، انسان متقی کسی است که دین خدا را با تمام وجود و با دل، دست و زبان خود یاری کند.

وی در ادامه با اشاره به وصیت حضرت لقمان به فرزندش گفت: دنیا دریایی عمیق است و انسان‌های فراوانی در این دریا غرق شده‌اند؛ از این رو، ایمان به خدا کشتی نجات و تقوای الهی توشه‌ای است که انسان را در این مسیر حفظ می‌کند.

امام جمعه قرچک با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در فراهم کردن زمینه بندگی و تقوا افزود: انقلاب اسلامی به برکت امام راحل و خون پاک شهدا، زمینه و بستر رسیدن انسان‌ها به مقام تقوا و بندگی را فراهم کرده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در آیه ۱۲۹ سوره اعراف آمده است، نابودی دشمنان و استقرار حکومت الهی، زمینه‌ای برای راستی‌آزمایی و امتحان بندگان است تا عیار عمل انسان‌ها در نصرت دین خدا مشخص شود.