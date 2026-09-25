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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

ترامپ: دیدار با رئیس‌جمهور چین بسیار پربار بود

ترامپ: دیدار با رئیس‌جمهور چین بسیار پربار بود

دونالد ترامپ در مطلبی نوشت که دیدارش با رئیس جمهور چین برای دو کشور بسیار پربار بوده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مطلبی در فضای مجازی اعلام کرد که دیدار با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین برای آمریکا و چین بسیار پربار بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت که برای ایجاد مناسبات تجاری متوازن تر بین چین و آمریکا تلاش می کند.

شی جبن پینگ نیز ابراز داشت که مناسبات میان چین و آمریکا را علیرغم وجود اختلافات، باید با هدف ایجاد زمینه‌های مشترک، تقویت کرد.

جین پینگ ادامه داد: باید همکاری کنیم؛ زیرا منافع چین و ایالات متحده با هم در ارتباط است؛ ما از شرکت‌های آمریکایی در خاک خود استقبال می‌کنیم و امیدواریم آمریکا نیز با ما منصفانه رفتار کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه هوش مصنوعی باید تحت کنترل انسان باشد، گفت که پکن آماده تقویت همکاری با ایالات متحده در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.

رئیس‌جمهور چین خاطرنشان کرد: چین و آمریکا باید در صلح با هم زندگی کنند، زیرا از همکاری سود می‌بریم و از رویارویی ضرر می‌کنیم.

کد مطلب 6958266

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