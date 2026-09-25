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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

فرمانده سپاه قم: فرهنگ جهاد و مقاومت عامل عزت کشور است

فرمانده سپاه قم: فرهنگ جهاد و مقاومت عامل عزت کشور است

قم- فرمانده سپاه قم گفت: فرهنگ جهاد و مقاومت از عوامل عزت و اقتدار کشور است و حفظ وحدت، پایداری و روحیه ایثار و شهادت همچنان یک نیاز اساسی برای جامعه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه قم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع ملت ایران تنها به هشت سال جنگ تحمیلی محدود نمی‌شود و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های مختلف ادامه داشته است.

وی با اشاره به تحرکات گروه‌ها و جریان‌های مختلف در سال‌های ابتدایی انقلاب در ترکمن‌صحرا، مناطق کردنشین، خوزستان و دیگر نقاط کشور افزود: مردم و نیروهای مسلح در برابر این تحرکات ایستادگی کردند و با آغاز جنگ تحمیلی، دفاع مقدس وارد مرحله‌ای گسترده‌تر شد.

فرمانده سپاه قم ادامه داد: پس از پایان جنگ نیز نیروهای کشور در عرصه‌های مختلف امنیت داخلی و خارجی، دفاع از حرم و دفاع از حریم به انجام وظیفه پرداختند.

جمیری فرهنگ جهاد و مقاومت را از عوامل عزت کشور دانست و گفت: اگر امروز کشور توسعه‌یافته، قدرتمند و توانمند است، این ظرفیت به دلیل روحیه جهادی مردم و نیروهای مسلح شکل گرفته است.

۴۲ هزار رزمنده قمی در دفاع مقدس حضور یافتند

وی با اشاره به نقش مردم قم در دوران دفاع مقدس بیان کرد: ۴۲ هزار رزمنده از استان قم در دوران دفاع مقدس حضور داشتند و با توجه به تعداد دفعات اعزام، مجموع اعزام‌های آنان به حدود ۱۱۲ هزار مورد رسید.

فرمانده سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) قم با اشاره به تداوم روحیه ایثار و فداکاری در نیروهای مسلح گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس و نیروهای امروز نیز برای انجام مأموریت‌های دفاعی اعلام آمادگی کرده‌اند و نیروهای ارتش، فراجا، سپاه، بسیج و نیروهای هوافضا و دریایی در عرصه‌های مختلف مشغول انجام وظیفه هستند.

جمیری افزود: بخشی از مأموریت‌های نیروهای مسلح به دلیل ماهیت آنها قابل بیان نیست، اما نیروها در مأموریت‌های دشوار برای دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم حضور دارند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از فداکاری نیروهای مسلح در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: در مواردی نیروهای مجروح و آسیب‌دیده با وجود شرایط دشوار بر ادامه مأموریت دیگر نیروها تأکید کرده‌اند و برخی نیروها نیز برای پذیرش خطر و کمک به ادامه عملیات اعلام آمادگی کرده‌اند.

فرهنگ ایثار همچنان در میدان دفاع حضور دارد

فرمانده سپاه قم تأکید کرد: این موارد داستان و افسانه نیست و نمونه‌هایی از عملکرد نیروهای مسلح در شرایط کنونی است که از فرهنگ ایثار و شهادت و آموزه‌های دفاع مقدس سرچشمه می‌گیرد.

وی با اشاره به شهید مهدی زین‌الدین، فرمانده سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) در دوران دفاع مقدس گفت: این شهید بر ضرورت ساختن درون و کنترل نفس تأکید داشت و معتقد بود دشمن نمی‌تواند بر کسانی که بر نفس خود مسلط هستند غلبه کند.

جمیری اعتقادهای اسلامی، پیروی از ولایت فقیه، روحیه ایثار و شهادت و وحدت و انسجام را از مؤلفه‌های پیروزی در دفاع مقدس برشمرد و افزود: دشمن امروز نیز نسبت به همین مؤلفه‌ها حساس است و باید وحدت و انسجام، پایداری و مقاومت و روحیه ایثار و شهادت حفظ شود.

جایگاه رزمندگان قم در دفاع مقدس

وی با اشاره به جایگاه قم در عرصه علم، فقاهت و معنویت اظهار کرد: رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در دفاع از کشور داشتند و لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب(ع) از جمله یگان‌هایی بود که رزمندگان قم در آن حضور داشتند.

کد مطلب 6958256

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