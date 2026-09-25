فرمانده سپاه قم: فرهنگ جهاد و مقاومت عامل عزت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه قم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع ملت ایران تنها به هشت سال جنگ تحمیلی محدود نمی‌شود و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های مختلف ادامه داشته است.



وی با اشاره به تحرکات گروه‌ها و جریان‌های مختلف در سال‌های ابتدایی انقلاب در ترکمن‌صحرا، مناطق کردنشین، خوزستان و دیگر نقاط کشور افزود: مردم و نیروهای مسلح در برابر این تحرکات ایستادگی کردند و با آغاز جنگ تحمیلی، دفاع مقدس وارد مرحله‌ای گسترده‌تر شد.



فرمانده سپاه قم ادامه داد: پس از پایان جنگ نیز نیروهای کشور در عرصه‌های مختلف امنیت داخلی و خارجی، دفاع از حرم و دفاع از حریم به انجام وظیفه پرداختند.



جمیری فرهنگ جهاد و مقاومت را از عوامل عزت کشور دانست و گفت: اگر امروز کشور توسعه‌یافته، قدرتمند و توانمند است، این ظرفیت به دلیل روحیه جهادی مردم و نیروهای مسلح شکل گرفته است.



۴۲ هزار رزمنده قمی در دفاع مقدس حضور یافتند



وی با اشاره به نقش مردم قم در دوران دفاع مقدس بیان کرد: ۴۲ هزار رزمنده از استان قم در دوران دفاع مقدس حضور داشتند و با توجه به تعداد دفعات اعزام، مجموع اعزام‌های آنان به حدود ۱۱۲ هزار مورد رسید.



فرمانده سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) قم با اشاره به تداوم روحیه ایثار و فداکاری در نیروهای مسلح گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس و نیروهای امروز نیز برای انجام مأموریت‌های دفاعی اعلام آمادگی کرده‌اند و نیروهای ارتش، فراجا، سپاه، بسیج و نیروهای هوافضا و دریایی در عرصه‌های مختلف مشغول انجام وظیفه هستند.



جمیری افزود: بخشی از مأموریت‌های نیروهای مسلح به دلیل ماهیت آنها قابل بیان نیست، اما نیروها در مأموریت‌های دشوار برای دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم حضور دارند.



وی با اشاره به نمونه‌هایی از فداکاری نیروهای مسلح در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: در مواردی نیروهای مجروح و آسیب‌دیده با وجود شرایط دشوار بر ادامه مأموریت دیگر نیروها تأکید کرده‌اند و برخی نیروها نیز برای پذیرش خطر و کمک به ادامه عملیات اعلام آمادگی کرده‌اند.



فرهنگ ایثار همچنان در میدان دفاع حضور دارد



فرمانده سپاه قم تأکید کرد: این موارد داستان و افسانه نیست و نمونه‌هایی از عملکرد نیروهای مسلح در شرایط کنونی است که از فرهنگ ایثار و شهادت و آموزه‌های دفاع مقدس سرچشمه می‌گیرد.



وی با اشاره به شهید مهدی زین‌الدین، فرمانده سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) در دوران دفاع مقدس گفت: این شهید بر ضرورت ساختن درون و کنترل نفس تأکید داشت و معتقد بود دشمن نمی‌تواند بر کسانی که بر نفس خود مسلط هستند غلبه کند.



جمیری اعتقادهای اسلامی، پیروی از ولایت فقیه، روحیه ایثار و شهادت و وحدت و انسجام را از مؤلفه‌های پیروزی در دفاع مقدس برشمرد و افزود: دشمن امروز نیز نسبت به همین مؤلفه‌ها حساس است و باید وحدت و انسجام، پایداری و مقاومت و روحیه ایثار و شهادت حفظ شود.



جایگاه رزمندگان قم در دفاع مقدس



وی با اشاره به جایگاه قم در عرصه علم، فقاهت و معنویت اظهار کرد: رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در دفاع از کشور داشتند و لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب(ع) از جمله یگان‌هایی بود که رزمندگان قم در آن حضور داشتند.