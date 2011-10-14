حمیدرضا صمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با این حال بازیکنانی مانند صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق و مهدی کامرانی برای همراهی تیم مهرام در لیگ برتر 90 اعلام آمادگی کرده‌اند. با حضور این بازیکنان و بازیکنانی مانند امیرحسین صدیقی، سجاد مشایخی، حسین رحمتی، میلاد عزیزی و محمد درگی ترکیب مهرام از نظر بازیکنان داخلی بسته شده است.

وی با بیان اینکه هنوز برای جذب بازیکن پست پنج اقدامی جهت مذاکره انجام نشده است، خاطرنشان کرد: برای این پست بازیکن خارجی جذب می‎کنیم. اعضای کادر فنی باید گزینه‎های مورد نظرشان را معرفی کنند. البته پیشنهاداتی هم برای جذب چند بازیکن داشته‏ایم که مربیان در حال بررسی وضعیت آنها هستند اما هنوز با هیچ یک از این بازیکنان ارتباطی نداشته‏ایم.

سرپرست تیم بسکتبال مهرام به صحبت‎های مطرح شده در مورد پیوستن حامد حدادی به این تیم اشاره کرد و گفت: به هر حال حامد حدادی هم جزو بازیکنان سهمیه خارجی محسوب می‌شود. در اختیار داشتن او می‎تواند خیال‎مان را بابت پست 5 راحت کند اما ابهاماتی که در مورد مدت زمان در اختیار داشتن حدادی مطرح است باعث شده مذاکره‎ای با وی نداشته باشیم.

صمدزاده تاکید کرد: از حضور حامد حدادی در تیم مهرام خیلی استقبال می‎کنیم اما به شرطی که بتوانیم او را برای تمام فصل و حتی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا در اختیار داشته باشیم نه اینکه در میانه لیگ برتر ایران، مسابقات NBA آغاز شود و حامد قصد جدایی از مهرام و پیوستن به این رقابت‌ها را داشته باشد.

وی ادامه داد: در این شرایط هم تیم از نظر روحی لطمه می‎خورد و هم اینکه مذاکره با بازیکن جدید برای جایگزین کردن حامد حدادی سخت است مگر اینکه از حالا با بازیکنی قرارداد ببندیم تا دو ماه بعد بتوانیم از او به جای حدادی در پست 5 استفاه کنیم که این کار هم خیلی معقول و منطقی نیست.

سرپرست تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: در هر صورت اگر حامد حدادی برای تمام فصل به مهرام بپیوندد از حضورش استقبال می‎کنیم اما در غیر اینصورت بازیکن خارجی دیگری را به خدمت می‏گیریم.