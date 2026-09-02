به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری صبح چهارشنبه در جریان دیدار با هیئت ارزیاب وزارت بهداشت و مسئولان دانشگاههای قطب ۵ کشور که با هدف ارزیابی وضعیت خوابگاههای دانشجویی به شهرستان میناب سفر کرده بودند، اظهار کرد: دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان مجموعهای نوپا است که با وجود چالشهای پیشرو، تلاش میکنیم خدماترسانی به دانشجویان از نظر کمی و کیفی در مطلوبترین سطح ممکن ارائه شود.
وی افزود: در حوزه دانشجویی، با وجود محدودیتهای موجود، یک ساختمان استیجاری برای اسکان دانشجویان دختر و دو فضای مجزا برای اسکان دانشجویان پسر فراهم شده است تا دانشجویان در شرایطی مناسب به تحصیل بپردازند.
رایزنی برای جذب حمایتهای صندوق رفاه وزارت بهداشت
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با اشاره به سفر اخیر خود به تهران و دیدار با مسئولان صندوق رفاه وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: در این دیدار درخواستهای متعددی برای مساعدت در زمینه تکمیل و تجهیز خوابگاهها ارائه شد که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت.
صفری ادامه داد: مقرر شده است برای رفع نواقص موجود، همکاریهای لازم انجام شود تا شرایط رفاهی مناسبتری برای دانشجویان فراهم شود.
وی تصریح کرد: اولویت راهبردی ما ایجاد بسترهای استاندارد رفاهی برای دانشجویان است و امیدواریم با تداوم حمایتها، در سالهای آینده شاهد ارتقای قابل توجه زیرساختهای رفاهی دانشجویان باشیم.
بازدید هیئت ارزیاب وزارت بهداشت از خوابگاههای دانشجویی میناب
در ادامه این سفر، قادر اللهوردی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا و نماینده وزارت بهداشت در امور دانشجویی، به همراه جمعی از کارشناسان این حوزه، با حضور در شهرستان میناب از خوابگاههای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان بازدید کرد.
وی پیش از آغاز بازدیدهای رسمی، با حضور در گلزار شهدای دانشآموز شهرستان میناب، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدای این خطه ادای احترام کرد.
اللهوردی در این مراسم با ابراز تأثر از یادمان شهدای دانشآموز، برای کشور آرزوی امنیت و آرامش کرد.
نماینده وزارت بهداشت در امور دانشجویی در پایان این بازدید، وضعیت خوابگاههای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در شهرستان میناب را با توجه به شرایط موجود، «مناسب» ارزیابی کرد و در عین حال بر ضرورت رفع سریع برخی نواقص جزئی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این سفر، پایش و ارزیابی میدانی وضعیت خوابگاههای دانشجویی در سطح استان هرمزگان و پیگیری رفع کمبودها در شهرهای بندرعباس و میناب بوده است.
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