به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور فیلم سینمایی «اسکورت» اکران خود را آغاز کرده‌ است. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۸ چهارشنبه ۱۱ شهریور در ۱۸ هزار و ۷۳۰ سانس، ۳۹۱ هزار و ۲۳ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۵۴ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۸ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

همچنین اکران فیلم‌های «ماجراجویی در جزیره جیمز باند»، «تهران کنارت» و انیمیشین «شمششیر و اندوه» در سینماها به اتمام رسیده است.

«زنده شور» صدرنشین جدول فروش است

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۲۶ هزار و ۱۶۵ بلیت به فروش ۱۸ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ... .

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۶۵ هزار و ۵۹۳ بلیت به فروش ۱۶ میلیارد و ۵۵۹ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلی‌پور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۴۶ هزار و ۳۹۵ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ۷۰۶ میلیون تومانی رسید و در رتبه سوم قرار گرفت. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند … .

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۵۳ هزار و ۷۶۹ بلیت ۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان فروخته است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌ است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.»

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش ۲۲ هزار و ۸۷ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۲۷ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شده‌اند.

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۱۰ هزار و ۶۷۹ بلیت به فروش یک میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۴ هزار و ۶۲۷ بلیت به فروش ۶۴۵ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده‌است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد … .»

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۳ هزار و ۹۷۴ بلیت توانست ۴۷۰ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش یک هزار و ۹۴۹ بلیت به فروش ۲۶۲ میلیون تومانی رسید.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ ...» جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۳ هزار و ۲۳۲ بلیت فروخت و به فروش ۲۵۶ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده و با فروش یک هزار و ۳۹۶ بلیت به فروش ۲۲۷ میلیون تومانی رسید. «اسکورت» درباره‌ انتخاب‌های دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتی‌ها می‌شود. امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش یک هزار و ۵۲۸ بلیت به فروش ۱۸۴ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

فیلم سینمایی «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیه‌ کنندگی ایرج محمدی با فروش ۲۱۵ بلیت به فروش ۲۶ میلیون تومانی رسید. لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی‌ پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، به همراه هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌ اند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش ۱۲ بلیت، یک میلیون و ۷۸۲ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی‌تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۴ بلیت فروخت و به فروش ۳۹۶ هزار تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.

فروش کلی فیلم‌ها

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«زنده شور»: ۱۳۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

«استخر»: ۱۲۴ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان

«آنتیک»: ۶۱ میلیارد و ۹۲۱ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۷ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۴ میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۷ میلیارد و ۴۲ میلیون تومان

«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۶ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

«سقف»: ۶ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان

«سفینه نجات»: ۶ میلیارد و ۴۵۶ میلیون تومان

«خواب نما»: ۵ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان

«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان

«ماه پنهان»: ۴۵۵ میلیون تومان

«اسکورت»: ۲۵۸ میلیون تومان