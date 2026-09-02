شتاب در توسعه عدالت، مطالبه مردم شهرستان مرزی بیله سوار است

حجت الاسلام جابر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، عدالت خواهی را یکی از محورهای اساسی حکمرانی قرآنی و اسلامی در ایران دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی تحولی چشم گیر در توسعه متوازن و کاهش ناترازی ها در مقایسه با دوران پیش از انقلاب ایجاد کرده است.

وی افزود: اگرچه همه دولت‌ها در رفع مشکلات شهرستان‌های مرزی کوشیده‌اند، اما شهرستان بیله سوار با چالش‌های جدی از جمله کمبود آب، کاهش جمعیت به دلیل مهاجرت، و نیاز به اشتغال‌زایی مواجه است که ضرورت دارد با شتابی مضاعف و رویکردی جهادی پیگیری شود.

امام جمعه بیله سوار با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده این منطقه، خواستار عزم ملی در ایجاد منطقه آزاد، رونق تولید، و جلوگیری از مهاجرت معکوس شد و گفت: امروز جهان با سرعت نور در حرکت است و هرگونه تأخیر در حل مسائل، فرصت‌ها را از دست می‌دهد. انتظار ما از مسئولان قضایی، اجرایی، استانی و فعالان مناطق آزاد، تسریع در روند حل نظام مسائل شهرستان با نگاه حداکثری و امیدآفرین است.

وی در پایان اظهار داشت: این درخواست به معنای نادیده گرفتن زحمات گذشته نیست، اما با توجه به پتانسیل بالای بیله سوار، امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جایگاه شایسته این شهرستان مرزی دست یابیم و شاهد نشاط و امید روزافزون در میان مردم باشیم.