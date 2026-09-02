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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

آزموده: امام جمعه گرمه منصوب شد

آزموده: امام جمعه گرمه منصوب شد

بجنورد- رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی از انتصاب امام جمعه جدید شهرستان گرمه خبر داد.

حجت‌الاسلام نعمت‌الله آزموده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عزیزی به‌عنوان امام‌جمعه جدید شهرستان گرمه منصوب شد.

وی در ادامه افزود: حجت‌الاسلام عزیزی که پیش از این عهده‌دار مسئولیت امامت جمعه در شهرستان میامی استان سمنان بوده است، با حکم ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، به‌عنوان چهارمین امام‌جمعه شهرستان گرمه، سکان هدایت فرهنگی و معنوی این منطقه را بر عهده خواهد گرفت.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی تصریح کرد: آیین تکریم از خدمات امام‌جمعه پیشین و معارفه حجت‌الاسلام عزیزی، روز جمعه، سیزدهم شهریورماه، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6935227

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