علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایندگان قم در رقابت‌های قهرمانی کشور نونهالان و نوجوانان بدمینتون که به میزبانی ارومیه برگزار شد، با کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان دادند.



در بخش انفرادی رده زیر ۱۳ سال، طاها علمداری پس از برتری دو بر صفر مقابل اسکندری از زنجان در مرحله نیمه‌نهایی، راهی دیدار پایانی شد.



علمداری در فینال برابر عماد مفیدی‌فر از خراسان رضوی به میدان رفت و با وجود ارائه عملکردی شایسته، در دو گیم با نتایج ۱۵ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۱۰ شکست خورد و به مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.



در بخش انفرادی زیر ۱۱ سال نیز امین حسین غلامعلی‌زاده با عبور از صفری از آذربایجان غربی با نتیجه دو بر صفر، به فینال مسابقات رسید.



غلامعلی‌زاده در دیدار نهایی برابر عابدی از زنجان قرار گرفت و با شکست در دو گیم، مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.



مدال برنز زوج قمی در بخش دونفره



در بخش دونفره زیر ۱۳ سال، علی ونکی و ایلیا رحیمی پس از صعود به مرحله نیمه‌نهایی، برابر زوج خراسان رضوی قرار گرفتند.



زوج قمی در این دیدار با شکست در دو گیم از رسیدن به فینال بازماندند و به عنوان سوم مشترک، مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کردند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به استمرار حضور خردسالان قمی در جمع مدال‌آوران کشور گفت: امسال چهارمین سال پیاپی است که خردسالان بدمینتون قم روی سکوهای کشوری قرار می‌گیرند.