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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

قمی: آمادگی دستگاه‌ها برای تداوم خدمات‌رسانی در بحران افزایش یابد

قمی: آمادگی دستگاه‌ها برای تداوم خدمات‌رسانی در بحران افزایش یابد

گرگان-معاون سازمان پدافندغیرعامل کشور گفت:دستگاه‌های اجرایی با شناسایی آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تدوین برنامه پاسخ اضطراری،آمادگی خودرابرای تداوم خدمات‌رسانی به مردم درشرایط بحران افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی صبح چهارشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان گلستان با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هر دستگاه و مجموعه باید متناسب با حوزه مسئولیت خود، آمادگی لازم را به بالاترین سطح برساند و برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحران، برنامه مشخصی برای پاسخ اضطراری و بازگشت‌پذیری داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه گلستان در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تقویت زیرساخت‌های اضطراری استان باید با جدیت دنبال شود و آسیب‌های احتمالی در حوزه‌هایی مانند آب، برق، حمل‌ونقل، سوخت و ارتباطات شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور بر استفاده از ظرفیت طرح جامع پدافند غیرعامل استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس تهدیدات و آسیب‌های شناسایی‌شده، برنامه عملیاتی مشخص تدوین و اعتبارات مورد نیاز برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های خود را پیش‌بینی کنند.

قمی با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز درگیر جنگ سایبری تمام‌عیار هستیم و استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات نوین باید همزمان با رعایت الزامات و ملاحظات پدافندی انجام شود تا آسیب‌پذیری‌های جدید ایجاد نشود.

وی همچنین مدیریت روایت و اطلاع‌رسانی در شرایط بحران را ضروری دانست و افزود: اطلاع‌رسانی باید به‌موقع، دقیق و امیدآفرین باشد و مدیران مشکلات را در داخل مجموعه‌ها برای رفع پیگیری کنند تا از ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه جلوگیری شود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: افزایش آمادگی دستگاه‌ها، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تقویت امنیت سایبری و مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی، از الزامات مهم برای ارتقای تاب‌آوری استان در برابر تهدیدات و بحران‌هاست.

کد مطلب 6935219

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