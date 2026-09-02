به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی صبح چهارشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان گلستان با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: هر دستگاه و مجموعه باید متناسب با حوزه مسئولیت خود، آمادگی لازم را به بالاترین سطح برساند و برای تداوم خدماترسانی در شرایط بحران، برنامه مشخصی برای پاسخ اضطراری و بازگشتپذیری داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه گلستان در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: حفاظت از زیرساختهای حیاتی و تقویت زیرساختهای اضطراری استان باید با جدیت دنبال شود و آسیبهای احتمالی در حوزههایی مانند آب، برق، حملونقل، سوخت و ارتباطات شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور بر استفاده از ظرفیت طرح جامع پدافند غیرعامل استان تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید بر اساس تهدیدات و آسیبهای شناساییشده، برنامه عملیاتی مشخص تدوین و اعتبارات مورد نیاز برای کاهش آسیبپذیری زیرساختهای خود را پیشبینی کنند.
قمی با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز درگیر جنگ سایبری تمامعیار هستیم و استفاده از فناوریها و تجهیزات نوین باید همزمان با رعایت الزامات و ملاحظات پدافندی انجام شود تا آسیبپذیریهای جدید ایجاد نشود.
وی همچنین مدیریت روایت و اطلاعرسانی در شرایط بحران را ضروری دانست و افزود: اطلاعرسانی باید بهموقع، دقیق و امیدآفرین باشد و مدیران مشکلات را در داخل مجموعهها برای رفع پیگیری کنند تا از ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه جلوگیری شود.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: افزایش آمادگی دستگاهها، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، تقویت امنیت سایبری و مدیریت صحیح اطلاعرسانی، از الزامات مهم برای ارتقای تابآوری استان در برابر تهدیدات و بحرانهاست.
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