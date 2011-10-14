آموزش و پرورش در حال گذر از حالت سنتی به نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه پنجشنبه در جمع فرهنگیان آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی مدارس هوشمند، ایجاد مدارس تخصصی ورزش و قرآن در سطح کشور، اظهار داشت: در این راستا باید نیروی انسانی متخصص نیز تربیت شود که مدیران آموزش و پرورش استانها باید نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان و ارائه آخرین روشهای تدریس اقدام کنند.

وی برگزاری گردشهای علمی را یکی از روشهای تاثیرگذار در آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: در صورت فراهم نبودن شرایط معلمان باید در صورت عدم دسترسی مسائل را با توجه به راه اندازی مدارس هوشمند به کلاس منتقل کرده و دانش آموزان به صورت عملی مسائل علمی را درک کنند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه گزارش های مسئولان آذربایجان غربی نشان از سرعت تحول در آموزش و پرورش دارد، بیان داشت: دلایل گوناگونی باعث شده سرعت بسیار خوبی در تحول آموزش و پرورش را شاهد باشیم که اراده و پشتکار فرهنگیان استان، مدیریت و همکاری با استانداری و نگاه مثبت استان به آموزش و پرورش از جمله آنهاست.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه در کم و کیف آموزش و پرورش رشد قابل چشمگیری را شاهد هستیم، ادامه داد: ما در حال حاضر در حال گذر آموزش و پرورش سنتی به نوین هستیم و این امر با سرعت و قدرت بالا محقق می شود.

وی همچنین عمق و دقت بالا را نیاز کنونی نگاهها به آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: قدمهای خوبی در دو سال اخیر در مجموعه آموزش و پرورش برداشته شده و با این حال کارهای بسیار زیادی مانده است.

این مسئول افزود: ما آموزش و پرورشی می خواهیم در طراز نظام جمهوری اسلامی و قابل رقابت در صحنه بین المللی و این در خصوص کارهای خوبی انجام شده اما کفایت نمی کند.

وزیر آموزش و پرورش با عنوان اینکه در امور مدیریت آموزش و پرورش نگاه تحول گونه باید حاکم باشد، گفت: آموزش و پرورش در متن مسائل فرهنگی و انسانی جامعه حضور داشته و هر روز باید حرف جدیدی برای دانش آموزان و خانواده ها گفته شود.

به گفته حاجی بابایی، آموزش و پرورش با نشاط، شاداب و به روز نیروهای با انگیزه و با پشتکار می طلبد، نیروهایی که عاشق کار هستند و برای آینده کشور و فرزندانشان با روحیه خستگی ناپذیر و پرتوان در صحنه حضور دارند.

وی بیان داشت: هیچ حرکتی در آموزش و پرورش انجام نمی پذیرد مگر اینکه پشت سر آن شان، منزلت و ارتقای بهره وری، کسب افتخاربرای آینده را به دنبال داشته باشد.

وی با انتقاد از نگاه سطحی برخی به مقوله آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش یک دانشگاه است و در قانون خدمات کشوری ماده 78 معلمان و اساتید دانشگاه از دیگر کارکنان استثناء شده اند، جنس کار معلم و استاد دانشگاه یکی بوده و توجه به تعطیلی پنجشنبه ها، کار معلم یک کار پژوهشی و تحقیقاتی باید باشد.