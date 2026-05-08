به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه‌ای با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان استان هرمزگان، استاندار، نمایندگان استان در مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب، بر نقش محوری دانشگاه‌ها در مقطع حساس کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به جنایت رخ‌داده در میناب و جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: بر اساس تمام فرمول‌های بین‌المللی، این دانشگاه‌ها هستند که باید مشعل‌دار تحلیل و تبیین این رویدادهای بزرگ باشند اگر نتوانیم این ظلم عظیم را به قلم، تصویر و داده‌های علمی تبدیل کنیم، مرتکب خطایی بزرگ شده‌ایم. این نقش کلیدی جز از مسیر دانشگاه محقق نخواهد شد.

حاجی‌بابایی با طرح موضوع «پساجنگ» و الزامات آن تصریح کرد: ما باید یک فکر اساسی و یک تحول بنیادین در دانشگاه‌ها ایجاد کنیم. این تحول نه فقط در آموزش عالی، که در آموزش و پرورش، در سیاست‌ها و حتی در نگاه‌های ساختاری باید رخ دهد تحولات عظیمی که امروز در عرصه بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، ما را از یک کشور عادی به یک ابرقدرت ارتقا داده و ضروری است برنامه‌هایمان مطابق با نیازها و استلزامات یک ابرقدرت باشد.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در رشته‌های دانشگاهی خاطرنشان کرد: رشته‌های جدید باید جایگزین برخی رشته‌های قدیمی شوند و مبنای کار دانشگاه‌ها باید بر اساس «تولید علم» رتبه‌بندی شود ما باید از گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها به سمت گسترش هدفمند حرکت کنیم و بهره‌وری را جایگزین کمیت‌گرایی کنیم.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: استاد دانشگاه باید به میزانی حقوق دریافت کند که بتواند آزادانه پژوهش کند، اما در مقابل، تولیدات علمی و بهره‌وری او نیز باید به‌طور مستمر افزایش یابد. ما باید استاد را در فرآیند تولید علم ببینیم و از او حمایت کنیم.

وی در پایان با تمجید از بصیرت و ایستادگی مردم در صحنه‌های مختلف گفت: امروز نخبگی به مردم کف خیابان‌ها تسری یافته و آنان در سخت‌ترین شرایط، بهترین تصمیم‌ها را برای عزت کشور گرفته‌اند اما روایت علمی این حرکت عظیم مردمی و حمایت از قدرت ملی، باید بر دوش دانشگاه‌ها و اساتید برجسته ما باشد تا صدای مظلومیت و اقتدار ایران را به گوش جهانیان برسانند.