نشست سینمای امروز ایران در استانبول برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست احسان قابیل صاحب نظر در سینمای ایران و ترکیه برگزاری هفته فیلم ایران در استانبول را فرصتی برای معرفی سینمای ایران و آشنایی بیشتر مردم ترکیه با سینمای این کشور دانست و در خصوص سینمای قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران توضیحاتی ارائه کرد.

وی از کارگردانان سینمای ایران همانند داریوش مهرجویی ، بهرام بیضایی و کمال تبریزی نام برده و به سینمای جوان ایران و کارگردانان زن ایرانی در ده سال اخیر اشاره کرد.

احسان قابیل از فعالیتهای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ایران به عنوان نمونه‌ای از کارهای سینمای ایران یاد کرده و ادامه داد: موفقیت بزرگی در سینمای ایران وجود دارد.

در ادامه این نشست، محمد هادی کریمی کارگردان فیلم "امشب شبه مهتابه"سینمای ایران را سینمای رو به رشد معرفی کرده و رمز موفقیت آن را چالش‌های درونی دانست و گفت: به دلیل همین چالش‌ها سینمای ایران به رکود نخواهد رسید، این چالش‌ها می‌تواند در ذهن سینماگران و تماشاگران باشد.

سپس مصطفی زمانی بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به حضور چند ساله خود در عرصه سینما افزود: سینمای ایران سینمای نجیبی است که در چهار چوب اخلاقیات کار می‌کند، سینمای ایران آینده بسیار خوبی دارد ، چون جوانان و کارگردانان بسیار خوبی دارد و ما در فستیوال‌های بین المللی پیشرفت زیادی کردیم و به نظر من در چند سال آینده می‌توانیم محصول مشترک بین دو کشور ایران و ترکیه داشه باشیم و سینما در آینده یک واحد جهانی خواهد بود.

فیصل سویسال فارغ‌التحصیل در رشته سینما از جمهوری اسلامی ایران و یکی از صاحب نظران سینمای ایران در ترکیه در این نشست، آشنایی خود با سینمای ایران را از سال 1998 با فیلم "طعم گیلاس" عباس کیارستمی ذکرکرد و گفت: ایران دارای فرهنگ و هنر دیرینه است و فعالیتهای خوبی در زمینه سینما در ایران وجود دارد ما باید سعی کنیم برای مردم بسازیم نه برای فستیوال‌ها.

وی با تمجید از فیلم‌های اصغر فرهادی این هنرمند را دنباله رو مرحوم علی حاتمی کارگردان متعهد ایران‌دانست.

سپس محمد هادی کریمی با اظهار امیدوار نمایش فیلم‌های ایرانی نیز در سینماهای ترکیه افزود: وقتی فیلم‌های ایرانی در سینمای کشوری که با ما هم ریشه است به نمایش در آید فرصتی برای هم دلی بیشتر ما خواهد بود. امیدوارم شناخت ما از سینمای ترکیه منوط به گیرندگان جوایز فستیوال‌های آمریکایی نباشد.

وی با اشاره به اختصاص درصد بالایی از سالن‌های سینمای جهان به نمایش فیلم‌های هالیوودی به ضرورت تخصیص سهم بیشتری به سینمای معناگرا و سینمای کشورهای اسلامی تاکید کرد.

کارگردان فیلم "امشب شبه مهتابه" با اظهار امیدواری به نمایش فیلم‌هایی از خودمان در سینماهای دو کشور افزود: منظور از خودمان، ما و شماست که ریشه مشترک داریم ، درد مشترک داریم و آرزوهای مشترک.

در پایان برخی از شرکت‌کنندگان ، سوالاتی در خصوص سینمای دو کشور مطرح کردند که از سوی سینماگران حاضر در نشست پاسخ داده شد و شبکه‌های مختلفی تلویزیونی ترکیه با سینماگران ایرانی به تهیه گزارش پرداختند.

سومین هفته فیلم ایران در استانبول به همت موسسه رسانه‌های تصویری و از روز 18 مهر وبا نمایش ده فیلم ایرانی در مرکز فرهنگی "طارق ظفر تونای" برپا شده است.