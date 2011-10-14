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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

رجبی:

بلایای طبیعی جزء لاینفک زندگی انسان است

بلایای طبیعی جزء لاینفک زندگی انسان است

طارم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان طارم گفت: حوادث و بلایای طبیعی هر لحظه در کمین و جزء لاینفک زندگی انسان هستند و همیشه باید آمادگی لازم برای مواجهه با این حوادث وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رجبی ظهر جمعه  در حاشیه نمایشگاه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای حادثه‌خیز در دنیا محسوب می‌شود، افزود: با اهتمام به این موضوع، می‌توان گفت که یکی از مؤثرترین عوامل در پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و همچنین نحوه مقابله با مخاطرات آن، افزایش سطح آگاهی و آموزش عموم افراد در جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه تجربه ثابت کرده که وقوع حوادث و بلایای طبیعی را هیچگاه نمی‌توان پیش‌بینی کرد، یادآور شد: بدون شک، مهم‌ترین اقدامی که می‌توان در هنگام وقوع بلایای طبیعی انجام داد، امدادگری خود و خانواده است که در این راستا باید نسبت به فراگیری نکات امدادی برای به‌کارگیری در زمان وقوع این حوادث اقدام کرد.

رجبی در ادامه از اجرای مانورهای مختلف امداد و نجات در طول هفته کاهش حوادث و بلایای طبیعی در این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این مانور، ضمن سنجش توانمندی‌ها و قابلیت‌های دستگاه‌های مختلف هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی، بازآموزی‌های لازم صورت نیز می‌گیرد.

فرماندار طارم گفت:  ترویج فرهنگ ایثار و کمک به دیگران در هنگام نیازمندی آنان و ترویج فرهنگ اتحاد، همدلی، فداکاری و ایثار در مواقع بروز حادثه و سنجش میزان آمادگی دستگاه‌های مرتبط، بازآموزی عملیات امداد و نجات، از اهداف هفته ملی کاهش اثرات و بلایای طبیعی از 18 تا 24 مهرماه است.

کد مطلب 1432643

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