رسانه های منطقه با روشنگری به جنگ نرم غرب بروند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، رامین مهمانپرست که در راس یک هیئت مطبوعاتی و رسانه ای به روسیه سفر کرده امروز از تاتارستان دیدار و در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز مطبوعاتی این جمهوری (تات مدیا) به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت.

مهمانپرست در این کنفرانس مطبوعاتی گفت : ما در یک جنگ نرم به سر می بریم و باید رسانه های منطقه دست در دست هم داده و واقعیات را برای مردم تشریح کنند و فضای نادرستی که رسانه های غربی ایجاد کرده اند از بین برده و روشنگری کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به چشم انداز روشن روابط جمهوری اسلامی ایران و تاتارستان به مناقشه قره باغ و اختلاف موجود بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در این باره اشاره کرد و گفت : ما بر این باوریم که این دو کشور باید اختلافات خود را در یک فضای مناسب حل و فصل کنند و ایران آماده کمک به حل این اختلافات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه به تحولات در خاورمیانه اشاره کرد و افزود: ما از حرکت ملتهای خاورمیانه و حتی شمال آفریقا حمایت می کنیم و دولتها باید صدای ملتهای خود را بشنوند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی در باره موضع ترکیه در خصوص مسئله فلسطین نیز گفت: موضوع فلسطین باید به صورت ریشه ای حل شود چرا که ظلم بزرگی در حق مردم فلسطین طول سالیان دراز گذشته شده است.

وی افزود: راه حل مسئله فلسطین این است که تمام سرزمین فلسطین به ساکنان اصلی آن اعم از مسیحی، یهودی و مسلمان واگذار شود و هر راه حلی غیر از این از هر طرفی ارائه شود نتیجه ای نخواهد داد.

رامین مهمانپرست در ادامه به سؤال مربوط به اوپک گازی پاسخ داد و گفت : اوپک گازی تشکیل شده اما شرایط لازم برای فعالیت آن هنوز فراهم نشده و امیدواریم که با مشارکت طرفها بتوانیم به نتایج خوبی در این زمینه دست یابیم و در این راستا با استفاده از ظرفیتهای منابع گازی خود مانع سوء استفاده غربی ها شویم.

وی در پایان وی به مناسبات ایران و تاتارستان اشاره کرد و گفت : بخش تزانزیت کالا از ایران و همچنین حمل و نقل هوایی و بحث گردشگری ایران و تاتارستان زمینه خوبی برای همکاری دارند.

امشب مهمانپرست قرار است با معاون گردشگری ، ورزش و وزارت امور جوانان تاتارستان دیدار خواهد کرد و نشستی نیز در سرکنسوگری ایران در تاتارستان با دانشجویان و اتباع ایرانی مقیم این جمهوری خواهد داشت.