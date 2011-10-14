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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

مهمانپرست در قازان:

رسانه های منطقه با روشنگری به جنگ نرم غرب بروند

رسانه های منطقه با روشنگری به جنگ نرم غرب بروند

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در جمهوری تاتارستان روسیه از رسانه های منطقه خواست با روشنگری و بیان حقایق در جنگ نرم با غربی ها، فضای نادرستی را که رسانه های غربی ایجاد کرده اند، از بین ببرند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، رامین مهمانپرست که در راس یک هیئت مطبوعاتی و رسانه ای به روسیه سفر کرده امروز از تاتارستان دیدار و در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز مطبوعاتی این جمهوری (تات مدیا) به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت.

مهمانپرست در این کنفرانس مطبوعاتی گفت : ما در یک جنگ نرم به سر می بریم و باید رسانه های منطقه دست در دست هم داده و واقعیات را برای مردم تشریح کنند و فضای نادرستی که رسانه های غربی ایجاد کرده اند از بین برده و روشنگری کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به چشم انداز روشن روابط جمهوری اسلامی ایران و تاتارستان به مناقشه قره باغ و اختلاف موجود بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در این باره اشاره کرد و گفت : ما بر این باوریم که این دو کشور باید اختلافات خود را در یک فضای مناسب حل و فصل کنند و ایران آماده کمک به حل این اختلافات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه به تحولات در خاورمیانه اشاره کرد و افزود: ما از حرکت ملتهای خاورمیانه و حتی شمال آفریقا حمایت می کنیم و دولتها باید صدای ملتهای خود را بشنوند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی در باره موضع ترکیه در خصوص مسئله فلسطین نیز گفت: موضوع فلسطین باید به صورت ریشه ای حل شود چرا که ظلم بزرگی در حق مردم فلسطین طول سالیان دراز گذشته شده است.

وی افزود: راه حل مسئله فلسطین این است که تمام سرزمین فلسطین به ساکنان اصلی آن اعم از مسیحی، یهودی و مسلمان واگذار شود و هر راه حلی غیر از این از هر طرفی ارائه شود نتیجه ای نخواهد داد.

رامین مهمانپرست در ادامه به سؤال مربوط به اوپک گازی پاسخ داد و گفت : اوپک گازی تشکیل شده اما شرایط لازم برای فعالیت آن هنوز فراهم نشده و امیدواریم که با مشارکت طرفها بتوانیم به نتایج خوبی در این زمینه دست یابیم و در این راستا با استفاده از ظرفیتهای منابع گازی خود مانع سوء استفاده غربی ها شویم.

وی در پایان وی به مناسبات ایران و تاتارستان اشاره کرد و گفت : بخش تزانزیت کالا از ایران و همچنین حمل و نقل هوایی و بحث گردشگری ایران و تاتارستان زمینه خوبی برای همکاری دارند.

امشب مهمانپرست قرار است با معاون گردشگری ، ورزش و وزارت امور جوانان تاتارستان دیدار خواهد کرد و نشستی نیز در سرکنسوگری ایران در تاتارستان با دانشجویان و اتباع ایرانی مقیم این جمهوری خواهد داشت.

کد مطلب 1432740

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