حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم فوتبال مس سرچشمه ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ما در بازی‌های اخیر برابر صبا، شهرداری و نفت تهران عملکرد خوبی داشت و انتظار می‌رفت نتایج مدنظر را هم کسب کند اما متاسفانه به دلیل بدشانسی و کمبود بازیکن تاثیرگذار در این دیدارها نتایج لازم را بدست نیاوردیم.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که از ابتدای فصل با آنها مواجه بودیم و نتوانستیم بازیکنان مدنظرمان را جذب کنیم، باید این اتفاقات هم رخ می‌داد و تیم چنین نتایج را کسب می‌کرد اما قطعا در نیم فصل با نظر اصغر شرفی و برای رفع نقاط ضعف تیم‌، بازیکنان جدیدی را به خدمت می‌گیریم تا با قدرت در نیم فصل دوم لیگ برتر به میدان برویم.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه کرمان خاطرنشان کرد: از همان روز نخست که به لیگ برتر صعود کردیم، نگران آینده تیم بودیم و تا زمانیکه از مخصمصه‌ و بحرانی که در آن قرار گرفته‌ایم، عبور نکنیم، این نگرانی‌ها ادامه خواهد داشت.

منصوری در پاسخ به این پرسش که "اگر نتایج اخیر تیم ادامه داشته باشد، اصغر شرفی هم به سرنوشت احمد سنجری دچار می‌شود؟"، تاکید کرد: شرفی در این مدت تغییرات خوبی را در تیم ایجاد کرده است و بازیکنان با انگیزه بالاتری در مسابقات به میدان می‌روند. قطعا شرفی در مس سرچشمه می‌ماند و با هدایت این مربی در هفته‌های آینده از وضعیت فعلی نجات پیدا خواهیم کرد.

وی با تاکید براینکه حتی یک درصد هم فکر نکنید مس به دسته پایین‌تر سقوط کند، اضافه کرد: حواس‌مان هست و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا در نیم فصل دوم با کسب نتایج مطلوب از جمع تیم‌های پایین جدول جدا شویم.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه کرمان در پایان در مورد دیدار روز دوشنبه این تیم برابر ذوب‌آهن اصفهان گفت: بازی سختی برابر ذوب‌آهن پیش رو داریم اما قطعا هدفمان کسب امتیازی ارزشمند در این دیدار است تا بتوانیم به اوضاع خود در جدول تا حدودی سروسامان دهیم.