داریوش معمار، شاعر و مسئول پروژه شعر نگاه معاصر در انتشارات نگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از اعلام فراخوان این طرح 6 مجموعه را از علی قنبری، مجتبی پورمحسن، رضا حیرانی، شهین خسروی‌نژاد، سپیده جدیری و فریاد شیری به ارشاد فرستادیم که از این مجموعه‌ها، آثار قنبری و پورمحسن تا به حال مجوز چاپ نگرفته‌اند و 4 کتاب دیگر مجوز را اخذ کرده‌اند.

وی افزود: کارهای این 4 مجموعه انجام شده و این 4 کتاب به عنوان اولین کتاب‌های پروژه شعر نگاه معاصر منتشر می‌شوند. به این ترتیب مجموعه رضا حیرانی با عنوان «چند رضایی»، مجموعه شهین خسروی‌نژاد با عنوان «امپرسیون بیرون غار»، مجموعه سپیده جدیری با عنوان «و دختر خوبی که شاعر است» و مجموعه فریاد شیری با عنوان «و تن، فروشی نیست» منتشر خواهد شد.

این شاعر گفت: بعد از انتشار فراخوان، از سال گذشته تا مهرماه امسال، بیش از 400 مجموعه شعر سپید به دست ما رسید که من و دو نفر دیگر، در مراحل مختلف، این مجموعه‌ها را بررسی کردیم. در مرحله اول کار، 6 مجموعه برای چاپ انتخاب شدند که قرار است 4 عنوانشان منتشر شود. انتشارات نگاه با هدف حمایت از شعر امروز فارسی اقدام به انتشار فراخوان این طرح کرد و برای دریافت آثار هیچ‌گونه محدودیت زمانی ندارد. مجموعه‌های شعر فارغ از سلایق و با توجه به کیفیت‌شان بررسی خواهند شد.

مسئول پروژه شعر نگاه معاصر در ادامه گفت: این فراخوان فقط شامل مجموعه اشعار سپید است. فعلا برنامه‌ای برای قالب‌های غزل و ترانه نداریم.

معمار افزود: در مرحله دوم بررسی که تابستان انجام شد، مجموعه‌های علی اسداللهی با عنوان «چشم به راه ابریشم»، مریم مهرآذر با عنوان « قدیسه در مطبخ»، فرزاد آبادی با عنوان «خیابان ایرانی»، داود ملک‌زاده با عنوان «آستارا تنها بندر بی‌کشتی»، علی کاکاوند با عنوان «سردخانه» و اسماعیل یوردشاهیان با عنوان «یاسمن در باد» برای چاپ پذیرفته شدند و قرارداد انتشارشان بسته شد. این کتاب‌ها برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شدند.

وی ادامه داد: 4 مجموعه هم از واهه آرمن، سیروس نوذری، علی اکبر گودرزی طائم و بکتاش آبتین به تازگی بررسی شدند و قراردادشان با شاعر مجموعه، در آبان‌ماه منعقد می‌شود. مدیر هنری پروژه و طراح جلد کتاب‌ها هم اردشیر رستمی است.

سرایند مجموعه «اصطبل» گفت: در حال حاضر هنوز 130 تا 140 عنوان دیگر باقی مانده‌اند که باید بررسی شوند. این نکته را هم به علاقه‌مندان ارسال مجموعه شعر، اعلام کنم که لزومی ندارد برای ارسال کتابشان، به دفتر نشر نگاه مراجعه کنند بلکه اگر نسخه PDF کتابشان را به طریق پست الکترونیکی که در فراخوان اعلام شده، ارسال کنند، کافی است.