انبوه واحدهای تولیدی راکد در لرستان/ وضعیت آزاردهنده شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی صبح یکشنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: علی رغم افزایش قابل توجه سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه صنعت و معدن استان در سالهای اخیر و توسعه کمی شهرکهای صنعتی، متأسفانه طرحهای نیمه تمام زیادی در سطح استان لرستان وجود دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر طرحهای نیمه تمام، وجود تعداد انبوه واحدهای تولیدی و صنعتی راکد، غیرفعال و تعطیل در شهرکهای صنعتی استان موضوعی آزار دهنده است که عارضه یابی و آسیب شناسی مربوط به خود را می طلبد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد افزود: در صورتیکه ظرفیتهای خالی و کارخانجاتی را که با ظرفیت غیر کامل در حال فعالیت هستند را در این ملاحظات وارد کنیم به وضوح با حجم بسیار کلانی از سرمایه گذاری انجام شده که در شرایط غیربهره ور قرار دارند مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که بهترین راهکار برای افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود رشد اقتصادی، بهبود بهره وری است شاید یکی از راه حل های مؤثر برای برون رفت از مدار توسعه نیافتگی استان لرستان اتخاذ تدابیر هوشمندانه به منظور بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری های موجود در حوزه های صنعت و معدن استان باشد.

سلاح ورزی پیشنهاد داد که در این راستا با حضور دستگاههای مسئول و مرتبط در استان لرستان کمیته های "پایش طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی استان " و "پر کردن ظرفیت های خالی در شهرکهای صنعتی " تشکیل شود.