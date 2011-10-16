ترسیم نقشه DNA زنی 115 ساله برای کشف عامل طول عمر

به گزارش خبرگزاری مهر، زنی که در هنگام مرگش عنوان مسنترین زن جهان را به دست آورده بود، از ذهنی کاملا سالم برخوردار بوده و هیچ نشانه ای از زوال مغزی در او دیده نمی شد. از این رو دانشمندان گمان می برند که این زن از ژنهایی برخوردار بوده که از وی در برابر ابتلا به زوال عقلی محافظت می کرده است. مطالعات بیشتر بر روی ژنهای این زن می تواند دانشمندان را در یافتن دلیل وجود ژنهایی برای طول عمر زیاد در بدن بعضی از انسانها کمک کند.

این زن که هویت او پنهان باقی مانده و تنها به اینکه 115 سال عمر داشته شهرت یافته است، کهنسالترین انسانی است که نقشه توالی DNA او ترسیم شده است. او بدن خود را به علوم پزشکی اهدا کرده و به پزشکان اجازه داده تا مغز و دیگر اندامهای او را به همراه کد کامل ژنتیکی اش مورد مطالعه قرار دهند.

محققان از مرکز پزشکی دانشگاه VU در آمستردام می گویند به نظر می آید DNA او از تغییرات ژنتیکی بسیار نادری برخوردار بوده است. هنوز نقشی که این تغییرات ژنتیکی در بدن او به عهده داشته اند مشخص نیست اما به نظر می آید این ویژگی های ژنتیکی از او در برابر زوال عقلی و دیگر بیماری ها محافظت می کرده اند به شکلی که مغز این زن کوچکترین نشانه ای از آلزایمر را در خود نداشت.

از این رو دانشمندان اطمینان دارند پدیده یا ژنی در بدون او وجود داشته که از بروز آلزایمر جلوگیری کرده است. این زن که دانشمندان او را W115 می نامند تولدی زودهنگام داشته و پزشکان امیدی به زنده ماندن او نداشته اند، اما او زندگی طولانی و سالمی را سپری کرد و در سن 105 سالگی به خانه سالمندان منتقل شد. او در سن 100 سالگی مورد درمان سرطان سینه قرار گرفت و به تدریج در اثر ابتلا به نوعی تومور شکمی از جهان رفت.

بر اساس گزارش بی بی سی، تست مهارتهای ذهنی که در سن 113 سالگی از او به عمل آمد نشان داد که مهارتهای ذهنی او در حد یک زن 65 تا 70 ساله بوده اند.