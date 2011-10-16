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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

در دیداری تدارکاتی/

تیم والیبال شهرداری تبریز مقابل شهرداری ارومیه پیروز شد

تیم والیبال شهرداری تبریز مقابل شهرداری ارومیه پیروز شد

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم والیبال شهرداری تبریز که برای حضور در لیگ برتر کشور آماده می شود در یک بازی تدارکاتی به مصاف شهرداری ارومیه رفت و این تیم را سه بر یک شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌این بازی در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار شد و شهرداری تبریز توانست در گیم های دوم، سوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25-16 ،25-21 و 25-21 به پیروزی برسد و تنها گیم اول را با نتیجه 22-25 به حریف ارومیه ای خود واگذار کرد.

این بازی تدارکاتی برای هر دو تیم اهمیت بسزایی داشت زیرا روز چهارشنبه بازیهای سوپرلیگ آغاز می شود و مربیان دو تیم ترکیب اصلی خود را در این بازی محک زدند.

گفتنی است تیم والیبال شهرداری تبریز در اولین بازی رسمی خود میزبان کاله آمل مدعی طراز اول قهرمانی که بازیکنان تیم ملی زیادی دارد خواهد رفت.

این بازی راس ساعت 17 در سالن شهید اقدمی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1434224

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