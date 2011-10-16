میانگین بیکاری در خواف از میانگین کشوری کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی جغتایی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان با بیان اینکه سیاست دولت پشتیبانی و ساماندهی مشاغل خانگی است، تصریح کرد: تاریخ غنی خواف به لحاظ دارا بودن صنایع دستی مختلف، حاکی از وجود زیرساخت های لازم برای توسعه اینگونه مشاغل است.

وی گفت: بهبود وضعیت اشتغال خواف به توجه به میزان تعهد سال جاری، همکاری بیشتر دستگاه ها را می طلبد.

رئیس کارگروه اشتغال شهرستان خواف با اشاره به اینکه علی رغم وجود زیرساخت ها و ظرفیت های مناسب این شهرستان در حوزه های کشاورزی و دامداری از امکانات مذکور به خوبی استفاده نمی شود، ادامه داد: شهرداران، دهیاران و بخشداران بایستی متقاعد کردن کشاورزان و دامداران برای تغییر الگوهای کشاورزی و دامداری از سنتی به مدرن را از جمله اولویت های کاری خود بدانند.

وی ادامه داد: بازار شهرستان خواف عمدتا شامل مشاغل خرده فروشی است در حالی که باید با همکاری شهرداران و مسئولان بازرگانی شهرستان، این بازار به سمت تولید سوق پیدا کند.

جغتایی دبیرخانه کارگروه اشتغال شهرستان خواف را موظف کرد تا وضعیت تمامی کارگاه های فعال، غیر فعال و تعطیل این شهرستان و مشکلات آنان را رصد و گزارش کند.

گفتنی است، در ابتدای این جلسه، برخی دستگاه ها به ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان در خصوص ایجاد مشاغل خانگی پرداختند.