آسیایی:۸۰۰ فرصت شغلی از مجموع تعهد ایجاد اشتغال در خواف فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آسیایی در نشست فوق‌العاده شورای اداری شهرستان خواف با اشاره به شرایط حساس و خطیر کشور اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید ارتباط مؤثر و مستمری با گروه‌های مرجع و تأثیرگذار جامعه داشته باشند و با گفت‌وگوی مستقیم با مردم، در مسیر امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارند.

فرماندار خواف با اشاره به وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و افزود: شناسایی به‌موقع کمبودهای احتمالی و کنترل بازار از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول است که باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین از اتاق اصناف خواست با برگزاری نشست‌های منظم با کسبه، پای صحبت‌های آنان بنشینند و مسائل و دغدغه‌های این قشر را به‌صورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.

آسیایی در ادامه به حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: از مجموع تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان خواف، تاکنون زمینه ایجاد حدود ۸۰۰ فرصت شغلی فراهم شده است و لازم است این روند با همکاری همه دستگاه‌ها تقویت شود.