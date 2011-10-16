کشف یک کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری 91 حاجی در فرودگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود زاهدیان با بیان اینکه طی یک هفته گذشته حدود 30 هزار نفر به حج تمتع مشرف شدهاند، گفت: با سلسله اقداماتی که در رابطه با کنترل مبادی خروجی در ایام حج تمتع امسال انجام شده است، 91 نفر در فرودگاههای کشور به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شدهاند.
وی با اعلام اینکه از مجموع دستگیر شدگان در یک هفته نخست حج تمتع امسال، حدود یک کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است، افزود: 53 نفر از زائران دستگیر شده مرد و 38 نفر آنان زن بودهاند.
مدیرکل مقابله با عرضه ستاد اظهار داشت: برخورد قاطع و سخت پلیس فرودگاه در مبادی خروجی کشور، نظارت و پیگیری مراجع قضایی و طراحی مقررات و قوانین سخت و لازمالاجرا از سوی کشور، موجب شد تا از خروج حجاج حامل مواد مخدر از کشور جلوگیری و آنان برای همیشه از سفر معنوی حج محروم شوند.
زاهدیان تصریح کرد: پرونده افراد دستگیر شده برای ابطال گذرنامه به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد و آنان برای همیشه ممنوعالخروج خواهند شد و نخواهند توانست به کشور خارجی دیگری مسافرت کنند.
وی ادامه داد: برنامههای پیشگیرانهای که تاکنون از سوی پلیس فرودگاه و مسوولان سازمان حج و زیارت در امر آموزش و توجیه زائران طی ماههای اخیر انجام شده، موجب شد تا حمل مواد مخدر توسط برخی مسافران حج در سالجاری کاهش یابد که این اقدامات قابل تحسین است.
این مقام مسوول در ستاد گفت: تمامی بارهای زائران توسط دستگاههای الکترونیکی، سگهای موادیاب، ایکسری و بادیاسکنر کنترل میشود، بنابراین آنان توجه داشته باشند که هیچ نوع ماده مخدری را چه در بار همراه و چه در بار غیر همراه خود حمل نکنند؛ چرا که از خروج افرادی که به هر نحو حامل این مواد باشند جلوگیری میشود.
زاهدیان هشدار داد: افرادی که هنوز به یکی از انواع مواد مخدر آلودگی و قصد حمل آن را به عربستان دارند، کاملاً متوجه و آگاه باشند که هر نوع ماده مخدری توسط پلیس کشف میشود و در صورت کشف مواد از زائری، هرگز مجوز خروج مجدد برای وی صادر نخواهد شد.
وی یادآور شد: ممنوعالخروج همیشگی این زائران از حج، باعث میشود که آنان برای همیشه از فضیلت سفر گرانبهای حج بیبهره بمانند و نعمتی که خداوند متعال برای آنان نازل کرده بود با ناشکری به خاطر حمل موادمخدر تحت شعاع قرار بگیرد و برای همیشه زایل شود.
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