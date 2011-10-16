زندگی نامه سرداران شهید مخابرات خراسان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن نوروزی ظهر یکشنبه در نشست خبری دومین کنگره بزرگداشت شهدای فناوری و اطلاعات که در اتاق جاسات مرکز ثامن الائمه برگزار شد با اشاره به اینکه در خصوص شهیدان خراسان کارهای خوبی انجام گرفته، گفت: چاپ کتاب های "خدا خدا تو گوشم" که زندگی نامه سرداران شهید علی اکبر حسین پور، علی میری و هاشم بندار و "روی موج اف ام" که در آن زندگی نامه شهید علی اکبر حسین پور نوشته شده بخشی از فعالیت هایی است که برای شهیدان مخابرات انجام شده است.

سردار نوروزی افزود: رمان "خانه خالی" و کتاب "تکه های عروج" که وصیت شهدا در آن قرار دارد و همچنین چاپ 5 هزار نشریه "موج زنده" که به سراسر کشور ارسال می شود از جمله کارهایی است که برای چاپ و نشر در دست اقدام است.

وی در خصوص شهیدان کشور و استان اظهار کرد: در کل کشور 3 هزار شهید وجود دارد که از این میزان 610 شهید در استان خراسان بزرگ شناسایی شده و 400 نفر نیز سرگذشتشان جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه دومین کنگره سراسری بزرگداشت شهدا و ایثارگران مخابرات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 27 مهرماه سال جاری در مشهد برگزار می شود، افزود: در این کنگره از هزار 200 نفر از بسیجیان دفاع مقدس و پیشکسوتان خراسان بزرگ و کشور برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.

سردارنوروزی افزود: در خراسان بزرگ از سرداران مخابرات و 250 خانواده شهید فناوری و اطلاعات بیرجند، مشهد، تربت، کاشمر و بجنورد دعوت به عمل آمده است.

نوروزی در خصوص سخنرانان این کنگره عنوان کرد: آیت الله علم الهدی و سردار سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه انقلاب اسلامی در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

وی با اشاره به اهداف این کنگره تاکید کرد: تجلیل از پیشکسوتان و خانواده های شهدا، گرامیداشت شهیدان مخابرات و آشنایی و پیوند فکری نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.

وی در خصوص نقش سرداران مخابرات در جنگ تحمیلی بیان داشت: در دوران هشت سال دفاع مقدس سرداران مخابرات نقش سلسله اعصاب فرماندهی را بازی می کرد و با به کار گیری و ارتباط بخشی میان نیروی انسانی، ارتش، تجهیزات و امکانات لازم را برای مقابله با دشمن آماده می کردند.

وی با بیان اینکه کمیته ها برای برگزاری این کنگره همکاری داشته اند تصریح کرد: کمیته های علمی و پژوهشی، روابط عمومی، فرهنگی، رایانه، پشتیبانی و فرهنگی ورزشی برای اجرای این کنگره همکاری و فعالیت داشته اند.

نوروزی ادامه داد: در حاشیه کنگره بزرگداشت شهدای فناوری و اطلاعات یاد واره شهدای مخابرات استان نیز برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این کنگره ها ادامه خواهد داشت گفت: سال های آینده این کنگره در شیراز، خوزستان، کرمنشاه و ارومیه اجرا می شود.

گفتنی است این کنگره صبح روز 27 مهرماه در مجتمع آیه ها برگزار خواهد شد.