انعقاد تفاهمنامه میان پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران و ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بذرگر ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه طی چند هفته گذشته تفاهم نامههایی با کشور دنیا در خصوص انجام تحقیقات باستان شناسی منعقد شده، گفت: در این راستا تفاهمنامههایی نیز با کشور ژاپن داشتهایم که براساس آن گروههایی مشترک با مدیریت ایران تشکیل و در نقاط مختلف فارس و کشور به انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی اقدام خواهند کرد.
وی با بیان اینکه تعدادی از تفاهمنامههایی که قبلا منعقد شده بود نیز اجرایی خواهد شد، یادآور شد: عملیات باستان شناسی در خراسان شمالی، شهر استخر، بیشابور، تختجمشید و ارسنجان در آیندهای نزدیک توسط این گروه ها شروع خواهد شد که کارهای مقدماتی برای انجام تحقیقات در ارسنجان فارس توسط گروه ژاپنی انجام شده و گروه ایتالیایی نیز در خراسان شمالی کار را شروع کردهاند.
سرپرست پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای انعقاد تفاهمنامه با گروههای کارشناس تحقیقاتی از کشورهای مختلف جهان وجود ندارد و قبلا نیز گروههایی از سایر کشورها قراردادهایی منعقد کرده و مشغول به فعالیت بودهاند.
بذرگر با اشاره به ارتباط خوب میراث فرهنگی کشور با دانشگاهها و مراکز آموزشعالی داخل و خارج از کشور، تصریح کرد: گروههای مختلف تحقیقاتی و پژوهشی در این سطح تشکیل شده و در بخشهای باستان شناسی، مرمت آثار و تحقیقات مختلف و در عرصههای بینالمللی فعال شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت نتایج تحقیقات باستان شناسی تاکید کرد: آنچه که از تحقیقات باستان شناسی گروههای مختلف ایرانی، خارجی یا گروههای مشترک حاصل شده، از کشور تحت هیچ عنوانی خارج نمیشود و مقالات و دستاوردهای علمی نیز بهصورت مشترک منتشر میشود.
سرپرست پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کتابخانه و مرکز اثناد پژوهشگاه گفت: در حال حاضر با متمرکز کردن کتابخانه های تخصصی پژوهشگاه این واحد حدود 100 هزار جلد کتاب و نشریه مربوطه و موضوعی که با اصول علمی و فنی کتابداری فهرست نویسی شده اند ارائه می کند.
بذرگر ادامه داد: بخش زیادی از این کتب شامل 35 هزار رکورد، بر روی سایت در دسترس علاقهمندان به حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی قرار دارد.
وی در خصوص برنامه های آینده این پژوهشگاه افزود: همایش جنگ جهانی دوم، وندالیسم یا تخریبگرایی فرهنگی و همایش دوسالانه مردمشناسی را برگزار خواهیم کرد.
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