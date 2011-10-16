بی هویتی عامل اصلی ایجاد ناهنجاری در جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه ثبت احوال موجب هویت بخشی افراد جامعه می شود، اظهار کرد: ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی بی هویتی است.

وی افزود: مکان های مهاجر پذیر در معرض بیشترین آسیب ها قرار دارند چرا که افرادی با هویت های مختلف در این مکان ها تردد دارند.

ابراهیمی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند "امام خمینی(ره) به امت اسلامی هویت اسلامی بخشید" گفت: امروز مسلمانان در سرتاسر دنیا مغرور و مفتخر هستند.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مسلمانی در انزوا بود و مسلمانان در سایر نقاط جهان هویت خود را پنهان می کردند و امروز با هویتی که امام به مسلمان بخشید با عزت و اقتدار در سرتاسر جهان به معرفی هویت اسلامی خود می پردازند.

حجت الاسلام ابراهیمی بیان کرد: امروز ایران اسلامی به کشوری مقتدر و سربلند تبدیل شده و در سطح دنیا می درخشد چرا که امام با هویت بخشی به امت اسلامی و به ایرانیان مسلمان و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی بها داد.

وی با بیان اینکه ثبت احوال به انسان ها هویت می بخشد، گفت: دو عامل احساس هویت و اعتقاد به خدا و معاد انسان ها را در هنجار قرار می دهد و اگر یکی از این عوامل خدشه دار شود افراد در معرض ناهنجاری قرار می گیرند.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که دارای هویت خانوادگی هستند دچار ناهنجاری نمی شوند این امر برگرفته از هویت اسلامی و ملی افراد است.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: اگر جامعه ای بخواهد همه هنجارها را رعایت کند، هم هویت ملی و هم به هویت دینی در کنار نیاز دارد که برای حفظ این دو همه باید تلاش کنند.

به گفته وی با توجه به فرموده مقام معظم رهبری اگر امنیت در کشور وجود نداشته باشد بستر لازم برای کار و فعالیت فراهم نمی شود چراکه امنیت موجب ایجاد انگیزه می شود و این امنیت در گرو هویت ملی و دینی است.