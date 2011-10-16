آلبوم تصویری چقدر با موسیقی هستید منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آلبوم شانزدهمین آلبوم از سلسله آلبومهای برنستاین است که با ترجمه و گویندگی بابک بوبان از سوی نشر ماهورمنتشر شده است؛در این آلبوم قطعاتی چون "کاغذ و مداد"،" امتحان : بخش اول"،"پنج سئوال : چقدر دقیق هستید؟"،"درست یا غلط" و "ریمسکی کرساکف" ارائه شده است.

بابک بوبان در معرفی بیشتر این اثر در دفترچه آلبوم چنین آورده است : این کنسرت یکی از دیدنی ترین کنسرت های آموزشی موسیقی است که در سابقه آموزش موسیقی در دنیا ثبت شده است . البته با توجه به توانایی های منحصر به فرد آموزشی و تربیتی لئونارد برنستاین ، تماشای این کنسرت گرچه شگفت آور است اما باور نکردنی نیست. به سخن دیگر، شاید از او همین نیز انتظار می رفت.

عنوان این کنسرت امتحان است اما نه فقط به قصد آزمودن دانسته ها ، بلکه برای اینکه بدانیم چقدر با موسیقی هستیم. با موسیقی (مانند با طراوت یا با احساس) یعنی دارای موسیقی بودن؛ به طوری که صرف نظر از داشتن با نداشتن اطلاعات موسیقی، بتوانیم با موسیقی ارتباط برقرار کنیم . هستند کسانی که با انبوهی از اطلاعات موسیقی ، با موسیقی نیستند و چه بسا افرادی که بدونداشتن اطلاعات چندانی از موسیقی آن را می فهمند و می توانند با آن ارتباط قوی و خوبی برقرار کنند. این کنسرت مانند بهترین امتحان های دنیا، هم می آزماید و هم می آموزد و بالاتر از همه این ها ، چنان شوری برپا می کند که حتی می تواند اولین کنسرتی باشد که از این مجموعه تماشا کنیم تا هم عاشق موسیقی شویم و هم هیچگاه از هیچ امتحانی نترسیم .