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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

معیری خبر داد:

زمان بارگیری تانکرهای حمل مواد سوختی در منطقه لرستان کاهش یافت

زمان بارگیری تانکرهای حمل مواد سوختی در منطقه لرستان کاهش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس واحد ترابری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان از کاهش زمان بارگیری تانکرهای حمل مواد سوختی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد معیری در این رابطه اظهار داشت: با تعمیرات مکانیکی که بر روی سیستم مکش تانکرهای حمل مواد سوختی انجام شده، مدت زمان بارگیری از 20 دقیقه به شش دقیقه کاهش یافته است.

وی با اشاره به مزایای این اقدام واحد ترابری عنوان کرد: تغییرات انجام شده بر روی سیستم مکش تانکرهای حمل مواد سوختی، علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت در عملیات، باعث عدم گرم کردن پمپ تخلیه و در نهایت کاهش استهلاک، کم شدن میزان مصرف سوخت در خودرو و همچنین پیشگیری سریعتر در بروز حوادث احتمالی خواهد شد.

رئیس واحد ترابری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان یادآور شد: بزرگترین مزیت این اقدام، افزایش سرعت در عملیات ها و در نتیجه پاکسازی سریعتر محیط زیست است.

کد مطلب 1434907

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