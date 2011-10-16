عذرخواهی انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل از رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز 13 مهرماه امسال و در جمع نخبگان علمی با لحنی گلایه‌وار خطاب به مجامع دانشگاهی از برگزار نشدن "کرسی‌های آزاداندیشی" در دانشگاه‌ها سخن گفتند و فرمودند: آن کرسى‌هاى آزاداندیشى را که من صد بار - با کم و زیادش - تأکید کردم، راه بیندازید.

از این رو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور با صدور نامه ای خطاب به رهبر فرزانه انقلاب از این قصور عذرخواهی کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی

سلام علیکم

فرزندان انقلابی حضرت عالی در دانشگاه های سراسر کشور، ‌تمام همّ و غم و دل‌مشغولی خود را، برآورده شدن مطالبات و فرمایشات رهبری عزیز و معظم انقلاب اسلامی می دانند.

گلایه و انتقاد حضرتعالی در خصوص عدم برگزاری موثر کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها، ‌تذکر به حقی بود که تمامی دانشگاهیان اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد نمایندگی، ‌وزارتین علوم و بهداشت،‌ مدیریت دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی را خطاب قرارداد.

ما، اعضای انجمن های اسلامی عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور همراه و هم زبان با آن دانشجوی بسیجی که در حضور حضرتعالی در جمع دانشگاهیان کرمانشاه لب به عذرخواهی گشود، به سهم خود از محضر حضرتعالی به جهت قصور و کم کاری صورت گرفته در تشکل های دانشجویی عذرخواهی می نماییم.

امید است بتوانیم با همت مضاعف تشکل های دانشجویی – از جمله تشکل های عضو این اتحادیه- جبران گذشته را بنماییم.

خداوند انشالله توفیق حرکت در مسیر نورانی ولایت مطلقه فقیه را به همه ما، بیش از پیش عطا فرماید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

